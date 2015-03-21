ليفربول – مانشستر يونايتد: ' قصة مدينتين ' بين الحرب التجاري والكروي

"ربما يعتبر البعض برشلونة وريال مدريد أهم، لكن بالنسبة لي ليفربول ومانشستر يونايتد هي المباراة الأكثر أهمية. الدوري الانجليزي هو الأقوى وهذه مباراة الفريقين الأكثر نجاحا في الدوري الأكبر في العالم".. هكذا يرى قائد ليفربول ستيفن جيرارد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.. بينما يعتبرها نجم مانشستر يونايتد التاريخي ومدربه المساعد حالياً ريان جيجز "المباراة الأكثر أهمية في الكرة الانجليزية".

يوم الأحد سيتكرر الصراع بين كبيري الكرة الانجليزية.. ربما ليس هذا هو الموقف في الموسم الحالي، فالفريقان يتلخص طموحهما في الدوري في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.. لكن قمة ليفربول – مانشستر يونايتد تبقى هي أهم المواعيد الانجليزية على الإطلاق.

121 لقباً يتقاسمها الفريقين، بواقع 62 ليونايتد و59 لغريمه ليفربول. ليس هذا فقط هو سبب العداء الذي يمتد لما هو أكبر من ملاعب كرة القدم.. لعداء كبير وتاريخي بين مدينتي ليفربول ومانشستر منذ عصر النهضة الصناعية.

كانت مانشستر هي القوة الصناعية وليفربول هي الميناء الأشهر.. لكن مدينة مانشستر قررت في عام 1894 بناء قناة حتى تعبرها السفن مباشرة دون الاحتياج لميناء ليفربول لتسويق بضائعها.. الأمر الذي تسبب في حالة من الكساد في ليفربول، صاحبتها كراهية متزايدة تجاه مانشستر.

سيطرة ليفربول على الكرة الانجليزية من منتصف السبعينيات وحتى بداية التسعينيات أثارت المزيد من الحنق لدى جماهير مانشستر يونايتد، لتنتقل عداوة المدن إلى ملاعب الكرة بشكل أكبر.. الحنق انتقل من مانشستر لليفربول مع سيطرة الشياطين الحمر على البطولات اعتباراً من حقبة الدوري الانجليزي الممتاز التي بدأت في 1993، وزادت بشكل ملحوظ حينما نجح يونايتد في تجاوز رقم ليفربول القياسي بالألقاب الثمانية عشرة في الدوري وبلوغ الرقم 20 قبل موسمين.

وفي الوقت الذي يتباهى فيه أنصار يونايتد بهذا الرقم المحلي وبحصولهم على 35 لقباً انجليزياً في المجمل مقابل 33 لليفربول، يواصل محبو الريدز تباهيهم بألقابهم الخمسة في دوري أبطال أوروبا مقارنة بالثلاثة الذين يمتلكهم يونايتد، وبالـ11 لقب أوروبي التي في جعبة ليفربول مقابل ستة فقط ليونايتد بالإضافة للقب لكأس العالم للأندية.

العداء تواصل في السنوات الأخيرة.. قائد ليفربول ستيفن جيرارد أكد أنه يمتلك غرفة خاصة للقمصان التي يتبادلها مع لاعبي الفرق التي قابلها، وأن هذه الغرفة لا تضم أي قميص لمانشستر يونايتد لأنه "لن يدع أي من قمصان هذا الفريق يدخل منزلي".. قائد يونايتد الحالي واين روني لم يخف أنه يكره ليفربول "منذ كنت لاعباً في إيفرتون"..

واشتعل العداء أكثر بعد واقعة سواريز – إيفرا. الاتحاد الانجليزي أوقف سواريز ثمان مباريات بسبب نعته لاعب يونايتد بالأسود، وهو ما لم ينفه الأورجواياني مؤكداً أنه لم يقصد إساءة عنصرية على الإطلاق. وفي أولى مبارياته بعد العودة من الإيقاف رفض سواريز مصافحة إيفرا ليشتعل الأمر أكثر وأكثر، ويصفه أليكس فيرجسون بأنه "عار على اللعبة"، قبل أن يعتذر سواريز عن الواقعة ويقبل يونايتد الاعتذار.

حرب يونايتد – ليفربول تسببت في عدم انتقال أي لاعب بشكل مباشر بين الفريقين منذ عام 1964 حين انضم فيل تشينسال إلى ليفربول قادماً من عدوه اللدود. ورغم أن بعض اللاعبين مثل بول إينس ومايكل أوين لعبوا للفريقين لكن انتقالهما لم يكن بشكل مباشر ولكن عبر ناد آخر.

في عام 2007 تقدم ليفربول بعرض مباشر ليونايتد لضم مدافعه الأرجنتيني جابرييل هاينزه، لكن يونايتد رفض العرض برغم اصرار هاينزه على الانتقال للريدز، مفضلاً بيعه لأي ناد آخر إلا ليفربول.. هاينزه انتقل لريال مدريد بعد أن وصفته جماهير يونايتد بالخائن لأنه أراد اللعب للأعداء.

أسوأ مشاهد العداء تمثلت في غناء جماهير يونايتد لهتافات تسخر من الضحايا الـ96 من جماهير ليفربول الذين سقطوا في مأساة هيلسبورو عام 1989، لترد بعض جماهير ليفربول بالسخرية من ضحابا مأساة طائرة ميونيخ التي راح ضحيتها 8 من لاعبي مانشستر يونايتد عام 1958.

مواجهة الأحد تحمل الرقم 164 في الدوري.. حقق يونايتد الفوز في 64 مباراة مقابل 55 فوزاً لليفربول و44 تعادلاً.. في المجمل التقى الفريقان سابقاً في 191 مباراة، كان فيها الفوز للشياطين الحمر 76 مرة مقابل 64 للريدز، وانتهت 51 مباراة بالتعادل.