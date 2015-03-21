في_الكلاسيكو – خناقات النجوم .. عندما ' خربش ' زيدان أنف إنريكي، وريفالدو ينطح إييرو

هل تصدق أن زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد لكم لويس إنريكي في وجهه؟ أو أن الساحر البرازيلي ريفالدو ينطح فرناندو إييرو؟ وكأن الكلاسيكو يحتاج لمزيد من الوقود حتى يشتعل!

الأجواء الإعلامية والمشاحنات الجماهيرية قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة تترك آثارها على اللاعبين، هذه سلسلة جديدة من #في_الكلاسيكو، حول خناقات النجوم.

FilGoal.com يقدم الحلقة الأولى من أبرز خناقات الكلاسيكو، والتي ستعرض حتى انطلاق مواجهتهما بالجولة 28 من الدوري الإسباني مساء الأحد.

1) زيزو Vs إنريكي

المدير الفني لكاستيا حاليا زين الدين زيدان، ولويس إنريكي المدير الفني الحالي لبرشلونة في لقطة خلع فيها الثنائي ثوب الوقار.

زيدان في 2003 على ملعب سنتياجو برنابيو، يملك الكرة، يقطعها منه بويول، ولكن الفرنسي بالكوع يضرب مدافع برشلونة فيسقط أرضا.

النتيجة 1-1 والمباراة حماسية، فيتدخل قائد برشلونة للدفاع عن زميله، ولكن العرق العربي في زيدان يظهر، فيخربش أنف إنريكي وتشتعل الاشتباكات أمام المدرجات.

2) نطحة ريفالدو Vs إييرو

ربما تكون الصورة كافية، ولكن هذه النطحة للثنائي سبقها ضرب من فرناندو إييرو لريفالدو باليد بعد التحام الثنائي.

ما دفع البرازيلي للإقدام على نطح الإسباني في كلاسيكو، ولكن هذه لم تكن "الخناقة" الأولى بينهما.

الاشتباكات بين الثنائي في هذه الحقبة كانت على أشدها، فريفالدو هو نجم منتخب البرازيل، وهييرو قائد دفاع إسبانيا في المواجهة الأقوى .. كلاسيكو الأرض.