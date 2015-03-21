بيليه: ميسي أفضل من رونالدو.. لكنني كنت أفضله منه

يرى البرازيلي بيليه أسطورة كرة القدم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة أفضل من البرتغالي رونالدو نجم غريمه ريال مدريد لكنه يعتقد أنه كان أفضل منهما.

وفي حديث مطول له مع ديلي ميل البريطانية قال "الثنائي ميسي ورونالدو هما الأفضل، لكن من الأفضل؟ أعتقد أن ميسي أفضل لاعب في العالم أخر 10 سنوات".

وأضاف "يلعب بنفس الأداء منذ 10 سنوات هذا أمر رائع، لم يسبق له وأن لعب بطريقة سيئة كما أنه هادئ جدا".

وأردف "رونالدو مهاجم يسجل الأهداف لكن ميسي يسجل ويصنع، هذا ما يجعله الأفضل".

ثم تابع "أعتقد أنني كنت أفضل.. كنت جيدا في ألعاب الهواء كما أنني ألعب بقدمي الاثنين".