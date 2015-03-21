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#في_الكلاسيكو – الوجوه الجديدة على كامب نو أمام ريال مدريد

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#في_الكلاسيكو – الوجوه الجديدة على كامب نو أمام ريال مدريد #في_الكلاسيكو – الوجوه الجديدة على كامب نو أمام ريال مدريد

صحيح أنهم خاضوا الكلاسيكو على أرض ريال مدريد وشاهدوا من الأجواء الحماسية الكثير، لكن لويس سواريز وإيفان راكيتيتش مع جيرمي ماتيو وكلاوديو برافو على موعد يوم الأحد مع تجربة جديدة.

هذا الرباعي يخوض أول كلاسيكو له مع برشلونة على أرض كامب نو، وسط الأنصار، ستكون المهمة أفضل كثيرا.

لويس سواريز شارك أساسيا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الأول له مع برشلونة، لم يقدم عرضا جيدا وظهر متأثرا بالسلب من فترة غيابه عن الملاعب بسبب عقوبة الفيفا.

أما راكيتيتش فيدخل الكلاسيكو وهو في قمة مستواه بعدما سجل هدفا في عرض برشلونة الساحر أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء المنصرم في دوري أبطال أوروبا.

جيرمي ماتيو بحسب تقرير موندو ديبورتيفو ليس مرشحا بقوة لدخول التشكيل الأساسي، خاصة وأن برشلونة يعول حاليا على من استعاد مستواه جيرارد بيكيه بجوار خافير ماسكيرانو.

في كلاسيكو الذهاب على أرض سانتياجو، لعب جيرمي ماتيو كظهير أيسر.. لكن خوردي ألبا مرشح أفضل من الفرنسي لخوض موقعة كامب نو.

وأخيرا برافو قد يلعب، وقد يشارك في مكانه تير شتيجن.. في كل الأحوال، حارس برشلونة سيكون مستجدا على الأجواء في كامب نو أمام ريال مدريد.

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