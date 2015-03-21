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بالصور.. ​محافظ المنيا يتفقد أعمال ترميم وتطوير مسجد اللمطي

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بالصور.. ​محافظ المنيا يتفقد أعمال ترميم وتطوير مسجد اللمطي بالصور.. ​محافظ المنيا يتفقد أعمال ترميم وتطوير مسجد اللمطي

 

المحافظ

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أعمال ترميم وتطوير مسجد “اللمطي” على كورنيش النيل ،والذي يعد أحد أهم وأكبر المساجد الأثرية بالمحافظة .
> أكد المحافظ على أهمية المسجد كموروث إسلامي قديم،ووجه رئيس مدينة المنيا بالعمل على تنظيف وتجميل المنطقة الخارجية المحيطة بالمسجد ، مع العمل على إحلال وتجديد دورات المياه ،وذلك ضمن المرحلة الثانية لأعمال التطوير،كما أصدر المحافظ توجيهاته بدراسة نقل موقف الحافلات والذي يقع خارج المسجد لموقع أخر، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري للمسجد.
> أكد دكتور رجب عبد السلام مدير عام أثار الوسطى للآثار الإسلامية والقبطية أن المسجد  بني في نهاية الدولة الفاطمية عام 587 هـ وبداية عهد الدولة الأيوبية ،على مساحة فدان تقريبا ، وتتم إجراءات ترميم وتطوير المسجد على أكثر من مرحلة،تضم المرحلة الأولى أعمال الدهانات للداخل والخارج وكذلك الأخشاب والحوائط .​

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