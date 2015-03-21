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بالفيديو .. القوى السياسية وجمعية الشبان تحتفل بعيد الأم بالاسماعيلية

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بالفيديو .. القوى السياسية وجمعية الشبان تحتفل بعيد الأم بالاسماعيلية بالفيديو .. القوى السياسية وجمعية الشبان تحتفل بعيد الأم بالاسماعيلية

احتفالات عيد الأم

نظمت جمعية الشباب المسيحية بالاسماعيلية بالتعاون مع مؤسسة المحبة وجمعية أصدقاء الكتاب أحتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم بمقر نادى الجولف التابع لهيئة قناة السويس.

شارك فى الاحتفالبة عددمن قيادات القوى الشعبية والسياسية والحزبية بالمحافظة والعشرات من أسر الامهات المكرمات بالاحتفالية.

وأجريت قرعة علنية  لتوزيع هدايا على عدد من الامهات  الحضور بالحفل.

ووصف جورج وهبة أمين المصريين الأحرار الاحتفال بأنه تجسيد لوحدة المصريين التى تعد جزء لا يتجزأ من تاريخ ووجدان الشعب المصرى وأن حضورجموع القوى السياسية للأحتفالية ترسخ هذا المبدأ وتلك الحقيقة الواضحة كالشمس.

وقال خالد كامل أبو الثوار بالاسماعيلية خلال مشاركته بالاحتفالية إن الحفل ضم كل أطياف الشعب المصرى وأن المصريين جميعهم يدا واحدة ضد الإرهاب ودمهم أختلط فى حروب التحرير وروى أرض الوطن.

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