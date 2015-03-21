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محافظ الأقصر يعلن إنشاء مركز لعلاج أمراض الكبد بـ"حميات إسنا"

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محافظ الأقصر يعلن إنشاء مركز لعلاج أمراض الكبد بـ"حميات إسنا" محافظ الأقصر يعلن إنشاء مركز لعلاج أمراض الكبد بـ"حميات إسنا"
أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أن مجلس إدارة صندوق تحيا برئاسة محمود عبد اللطيف، استقر على إنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض الكبد وخاصة فيروس سى، بمستشفى حميات إسنا نظرا لتوافر الإمكانيات بالمستشفى على ألا يقتصر دور المركز على مجرد توفير العلاج للمرضى.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بمجلس إدارة الصندوق بحضور الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمناقشة رفع المعاناة عن المرضى الذين يتوجهون لمحافظة قنا لصرف علاج السوفالدى.

وقال محمود عبد اللطيف الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر إن المركز سيستهدف تدريب طاقم الأطباء والتمريض على كيفية التعامل مع المرضى بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لنشر التوعية بأهمية الوقاية من فيروس سى وطرق العدوى ومتابعة الحالات التى استجابت للعلاج.

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مصر 365

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