استمرار الإضراب بهندسة وعلوم الفيوم لاحتجاز طلاب بعد الإفراج عنهم

استمر الإضراب الكلى لطلاب كليتى الهندسة، والعلوم، بجامعة الفيوم، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، الذين تم القبض عليهم من داخل الجامعة، وصدور قرار من النيابة بالإفراج عنهم، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذه، وقال الطلاب إنه رغم قرار محكمة الفيوم الابتدائية يوم الخميس الماضى بإخلاء سبيل الطلاب إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

وكان الطلاب قد أغلقوا الأسبوع الماضى أبواب كليتى الهندسة والعلوم، معلنين الإضراب العام لجميع الفرق التعليمية بالكلية من الإعدادى حتى السنة الخامسة وعدم حضور أية محاضرات.

وأكد الطلاب أن إضرابهم مستمر حتى يتم إخلاء سبيل زملائهم الـ21 المقبوض عليهم ويتم الاستجابة لمطالبهم والتى تتمثل فى أن تتعهد إدارة الجامعة بمنع دخول أفراد الداخلية داخل الحرم الجامعى.

وكان المركز الإعلامى لجامعة الفيوم قد أصدر الخميس الماضى بيانًا إعلاميًّا، أكد فيه أن محكمة جُنَح الفيوم قررت تأييد قرار إخلاء سبيل 21 من طلاب جامعة الفيوم الذين ألقت قوات الشرطة القبض عليهم الاثنين قبل الماضى من داخل الجامعة.

وأشار بيان الجامعة إلى أن الجامعة شكلت لجنة لمتابعة التحقيقات الخاصة بالطلبة المحتجزين بسبب أحداث الشغب بالجامعة وتكونت اللجنة من الدكتور جمال عبد الرحمن محمد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة بنى سويف (رئيسًا) وعضوية كل من الدكتور رمضان عبد الله صابر المحقق القانونى بجامعة الفيوم وسعودى عبد القادر غيضان مدير عام الشئون القانونية بجامعة الفيوم.

وعقب هذا القرار أعلن الطلاب عودتهم لدراستهم ابتداءً من اليوم السبت إلا أنه مع استمرار احتجاز زملائهم وعدم إخلاء سبيلهم أعلنوا استمرارهم فى الإضراب.