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مطار الأقصر: تصنيع مجسم طائرة مكتمل لتنفيذ تجربة طوارئ

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مطار الأقصر: تصنيع مجسم طائرة مكتمل لتنفيذ تجربة طوارئ مطار الأقصر: تصنيع مجسم طائرة مكتمل لتنفيذ تجربة طوارئ
أكد مدير مطار الأقصر الدولى الطيار هشام الحسينى، أن المهندسين والفنيين بالمطار، نجحوا فى تصنيع مجسم طائرة مكتمل من قطع الحديد غير المستخدمة، لتنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق والمقرر إجراؤها بعد غد الاثنين.

وقال الحسينى، فى تصريحاتٍ له اليوم السبت، إن مطار الأقصر أجرى تدريب الطوارئ الأخير له قبل إجراء التجربة النهائية، وهو التدريب المسمى Day-7 بتصنيع تلك الطائرة، تمهيدا لليوم النهائى، وذلك وفقًا لمتطلبات وتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى "ICAO".

وأضاف الحسينى، أن التجربة مقرر إجراؤها بشأن انحراف طائرة عن المدرج أثناء الهبوط ما يؤدى إلى اشتعال النيران بالجناح الأيمن، وتشارك جميع الجهات داخل المطار فى عمليات الإطفاء والإنقاذ والفحص الطبى كل فى تخصصه، إضافة إلى الجهات الخارجية، التى توفر الدعم اللازم مثل سيارات الإطفاء، والإسعاف، والمستشفيات والمرور.

وأوضح مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى بخيت خيرى حسن، أن التجربة سيحضرها كل من الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، واللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، ومدير الأمن العام، ومحمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، وعدد من رجال الصحافة، والإعلام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلى أن تلك التجربة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات منظمة الطيران المدنى "الإيكاو"، وتعليمات سلطة الطيران المدنى فى ، حيث تزيد هذه التدريبات من خبرات طاقم الطوارئ فى المطار، لمواجهة الحرائق التى قد تحدث فعليًا، مؤكدًا تنسيق المطار مع كل من مديرية الصحة لتوفير الأطباء، وغرف بالمستشفيات، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية، وغرفة شركات السياحة لإرسال مترجمين ومديرية أمن الأقصر والقاعدة الجوية.

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