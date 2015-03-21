الجيش الليبى يقصف مواقع لفجر ليبيا فى طرابلس(تحديث)

قالت قناة العربية فى نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن قوات السلاح الجوى التابعة للجيش الليبى الوطنى، قامت منذ قليل بقصف مواقع تابعة لتنظيم فجر ليبيا فى مدينة طرابلس.

كان اللواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى، قد توعد التنظيمات الإرهابية بالمواجهة بأعنف الطرق، لحماية أمن واستقرار الشعب الليبى والأراضى الليبية.

>من ناحية أخرى نفى الناطق باسم الكتيبة 166 التابعة لقوات فجر ليبيا، خالد أبوجازية، اليوم السبت، ما أثير بشأن انسحاب الكتيبة من مدينة سرت.

وقال أبوجازية، في تصريح صحفي اليوم، إن "الكتيبة متواجدة بمواقعها وتمركزاتها المكلفة بها، وإن سرية تابعة للكتيبة متمركزة حاليًا بمنطقة النوفلية بعد السيطرة عليها"، وأشار إلى أن عنصرين تابعين للكتيبة قتلا، أمس الجمعة، أثناء تمشيط منطقة النوفلية، فيما أصيب آخر بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته مجموعة ارهابية مسلحة كانت بالمنطقة.

وأوضح أبوجازية أن قوات الكتيبة 166 اشتبكت، أمس الجمعة، مع هذه المجموعة، واحتجزت عددًا من الآليات أثناء فرارها إلى جنوب منطقة النوفلية، يذكر ان الكتيبة من 166 التابعة لقوات عملية فجر ليبيا تخوض قتالا عنيفا مع تنظيم داعش بمدينة سرت الليبية ،ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

>