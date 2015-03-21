أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسيرة بالدراجات النارية من يافا إلى المسجد الأقصى

Google+ Print
مسيرة بالدراجات النارية من يافا إلى المسجد الأقصى مسيرة بالدراجات النارية من يافا إلى المسجد الأقصى
انطلقت مسيرة ضخمة بالدراجات النارية من ميناء "يافا" إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك اليوم السبت، بدعوة من مجموعة شبابية من "فلسطينى 48" تحت شعار "الأقصى مسئوليتى" و"ع الأقصى يا شباب".

وشارك فى المسيرة، التى نظمتها مجموعة "شباب من أجل الأقصى"، المئات من سائقى الدراجات النارية من مدن الساحل- يافا، واللد والرملة وكذلك الطيبة وقلنسوة من المثلث الجنوبى.

وذكر موقع "فلسطينيو 48" الإلكترونى أن المسيرة انطلقت بمراسيم احتفالية بمشاركة نحو 150 دراجة نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد الشيخ محمد عايش أحد منسقى المسيرة أن الهدف من المسيرة هو تجديد التواصل الدائم ونصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال عايش، فى كلمة قصيرة على هامش المسيرة، "إن منعنا من الوصول إلى المسجد الأقصى فى الحافلات أو غيرها، فسنصله بالدراجات النارية لنؤكد على نصرتنا للقدس والأقصى".

ويعيش نحو 1.7 مليون عربى فى إسرائيل ويحملون جنسيتها من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 8.3 مليون نسمة، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب 48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365