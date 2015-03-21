مفتى السعودية: وجوب الزكاة على "الجمعيات الشهرية" من رواتب الموظفين

أفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتى عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بجواز المشاركة والاستفادة من جمعيات الموظفين، التى تقوم على جمع مبلغ شهرى من عدد من الموظفين وتوزيعه فى كل شهر على أحدهم، ولكنه أكد على ضرورة دفع كل مشارك زكاة ماله.

فتوى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ جاءت ردا على سؤال ورده عبر برنامج تليفزيونى مخصص للإفتاء يظهر فيه بشكل دورى، بحسب شبكة سى ان ان، وقد سأله أحد المشاركين حول جواز المشاركة فى جمعيات الموظفين خاصة وأنها تساعد المشاركين فيها على معالجة "أزمة التوفير" لديهم.

ورد المفتى السعودى بالقول إن تلك الجمعيات "لا شىء فيها لأن كل مشارك سيعود ليأخذ مقدار ما دفعه وكل واحد من المشاركين يقوم بدفع الزكاة عن نصيبه بعد مرور سنة".

كما ورد للمفتى سؤال آخر حول طبيعة الزكاة الواجبة عن قطعة أرض قال السائل إنه أعدها للتجارة قبل خمس سنوات وظلت ليده دون أن يدفع زكاتها فرد المفتى بالقول "يجب عليه دفع الزكاة عن السنوات الخمس".