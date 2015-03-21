نظم التدريب والمحاكاة تتصدر تعاقدات معرض الإمارات للدفاع "ايدكس 2015"

حقق معرض الدفاع الدولى "ايديكس 2015 " نجاحا ملحوظا فى دورته لهذا العام و التى اقيمت فى ابوظبى بدولة الامارات العربية المتحدة ، و يعد "ايدكس" الحدث الدفاعى الاهم الذى يقام على ارض الامارات العربية سنويا و يشكل ملتقيا للعارضين و راغبى الشراء فى مجالات الامن و التسلح و الدفاع فى العالم .

وكان لافتا هذا العام ذلك الاقبال الشرائى على نظم التدريب و المحاكيات و تهافت الشركات المنتجة لها او المنفذة لبرامج التدريب العسكرى و الامنى على فتح اسواق لها فى منطقة الشرق الاوسط و العالم انطلاقا من منصة / ايديكس 2015 / . .

وكان السباق بين منتجى السلاح من روسيا و الصين و الولايات المتحدة هو الاكثر حدة وملاحظة خلال فعاليات ايدكس هذا العام و كانت شركات الدول الثلاثة هى الغالبة و الاكثر نشاطا من بين الف شركة شاركت فى فعاليات ايدكس هذا العام ، و بلغت مشتريات السلاح الاماراتية المعلنة خلال ايدكس 2015 ما قيمته 4.2 مليار دولار امريكى .

ويقول المراقبون ان ايدكس 2015 هذا العام كان ناجحا بكل المقاييس وهو ما تؤكده تعاقدات بمليارات الدولارات تمت على هامشه بين منتجى السلاح و مستهلكيه على مستوى العالم ، و يبدى منتجو السلاح الامريكيين اهتماما كبيرا بالظهور كل عام فى ايدكس التى تقام فعالياته بدولة الامارات بل ان مديرى بعض الشركات الامريكية اكدوا انهم يتجهزون من الان للمشاركة فى نسخة العام 2016 من ايدكس بدلا من اضاعة الوقت فى المعارض الاقل اهمية ، فضلا عن اهمية منطقة الشرق الاوسط كسوق هام للسلاح فى العالم فى ظل التوترات الامنية و العسكرية التى يشهدها الاقليم .

وأشارت تقارير وزعت على هامش ايدكس 2015 الى ان مشتريات السلاح لكل من السعودية و الامارات و الاردن و قطر و الكويت من القدر لها ان تصل الى 165 مليار دولار امريكى خلال الاعوام الخمسة القادمة .

وكان الاقبال واضحا فى ايدكس 2015 على نظم التدريب على اعمال قتال المدن وقتال التطهير وهى النظم التى عرضتها شركات استرالية فى مقدمتها مؤسسة كوبيك المتخصصة فى هذا المجال ، كما حققت مؤسسة سيكورسيكى الامريكية لانتاج مروحيات القتال المتعددة المهام مبيعات جيدة لنظم المحاكات التدريبية لطرازاتها / يو – اتش 60 و نورث ستار 407 ، كما كان لافتا ما ادخلته سيكورسيكى من تعديلات على مروحيتها الصغيرة / بيل 407 جى اكس / التى باتت مروحية قتالية قادرة على تقديم الاسناد الجوى للعمليات البرية التكتيكية بعد ان كانت ذات استخدامات تجارية فقط قبل اجراء تلك التطويرات .

وقال هانز لينديجرين رئيس مبيعات مؤسسة ساب الاوروبية لنظم القتال و التدريب الجوى انه لمس تعطشا فى سوق الدفاع العالمى هذا العام لشراء برامج التجريب و المحاكيات كبديل عن استخدام الاسلحة الحقيقية فى التدريب وقال ان منطقة الشرق الاوسط لم تكن استثناءا عن هذا التعميم ، كما لوحظ ارتفاع الطلب الشرق اوسطى على عربات القتال المصفحة الخفيفة و المضادة لكمائن الالغام على طرق الدوريات الامنية وهو ما يعكس الهاجس الامنى لدول الاقليم من شبح الارهاب .

و تعد مؤسسة ساب من اللاعبين المهمين فى سوق التدريب القتالى فى منطقة الخليج العربى منذ ثمانينيات القرن الماضى ، وقد ادخلت بصورة متتالية تحسينات على نظم المحاكات التدريبية جعلها تماثل فى ظروفها ذات الظروف فى ميادين القتال الحقيقية برا و بحرا و جوا .

واعلن ستيف بيجوت نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة لوكهيد مارتن الامريكية للانتاج الدفاعى الجوى على هامش / ايدكس 2015 / عن اتفاق مع حكومة الامارات على اقامة مركز اقليمى للصيانة يتبع لوكهيد مارتن يقدم خدمات التدريب الى جانب خدمات الصيانة ، وقال ان هذا المركز سيكون الاكبر و الاول من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط و سيقام بنفس معايير الكفاءة فى تقديم الخدمة المقدمة فى مركز مماثل للوكهيد مارتن للتدريب و الصيانة اقامته لخدمة سلاح الجوى الملكى البريطانى .

وعلى هامش ايدكس 2015 الذى افتتحت فعالياته فى 22 فبراير الماضى ، اتفقت مؤسسة / سيركو / البريطانية لخدمات التدريب القتالى و المحاكاة مع كلية القادة و الاركان الملكية البريطانية و مقرها شرايفينهام على برنامج تدريبى متطور لقادة التشكيلات القتالية البريطانية البحرية بقيمة 26 مليون جنيه استرلينى / 2ر40 مليون دولار امريكى / و ذلك لمدة ثلاثة اعوام امتدادا لثلاثة اعوام تدريبية سابقة تعاقدت عليها / سيركوم / مع الجيش البريطانى انتهت فى ديسمبر 2014 .. ويقول الخبراء ان المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة هما اكبر مستثمرين فى مجالات التدريب العسكرى المتقدم و نظم المحاكاة و تليها بقية دول مجلس التعاون الخليجى التى بدت اكثر اهتماما بالاستثمار فى المجال التدريبى لقواتها المسلحة وقد تعاقدت الكويت و عمان على سبيل المثال على شراء محاكيات تدريبية خلال فعاليات ايديكس 2015 لطائراتها من طراز سى 295 التى تمتلكها عمان و سى 130 – هيركيوليس التى تمتلكها الكويت وبناء مراكز للتدريب المحاكى تبدأ عملها خلال العام الجارى .

كما وقعت مؤسسة "موتور سيك" الاوكرانية لصيانة الطائرات على هامش ايديكس 2015 عقدا مع حكومة جنوب افريقيا لتطوير مروحيات جيش و شرطة جنوب افريقيا ، وهو ما تم الاعلان عنه فى الجناج الاوكرانى فى ايدكس 2015 الذى شارك فى افتتاحه الرئيس الاوكرانى ، كما شاركت شركات من جمهورية استونيا السوفيتية السابقة بطائفة من المنتجات الخاصة باعمال الحراسة و التأمين للحدود .

وعلى هامش ايدكس 2015 وقعت الامارات اتفاقا للتعاون الفنى و الدفاعى مع اوكرانيا التى وقع رئيسها بيترو بوروشينكو لم يتم الكشف عن تفاصيله المالية ، وقال وزير الدفاع الاوكرانى ان بلاده جاءت الى ايدكس 2015 بحثا عن اسلحة بقيمة 110 مليون دولار امريكى لتعزيز قواتها المسلحة التى ستتسلح هذا العام بما قيمته 3 مليارات دولار امريكى ، وكان لافتا ان تجاهل الرئيس الاوكرانى خلال تفقده لاجنحة ايدكس 2015 المرور على الجناح الروسى علما بان 70 فى المائة من تسليح اوكرانيا يعتمد على نظم القتال السوفيتية و الروسية العتيقة ، جدير بالذكر ان الجناج الاوكرانى فى ايدكس شهد ابرام اتفاق بين مصنع المحركات الاوكرانى سيك جى اس سى و مؤسسة بارامونت الجنوب افريقية يقوم بموجبه الجانب الاوكرانى بصيانة اسطول المروحيات من طراز / مى 24 / التى تمتلكها جنوب افريقيا وهى من الطرازات الروسية ، و عرضت روسيا فى جناحها الضخم هذا العام فى ايدكس باكورة انتاجها المطور من دبابة القتال الرئيسية / اوبلوت / التى تعد الجيل الجديد الاكثر تطورا من الدبابات السوفيتية العتيقة من طرازى / تى 64 / و / تى 72 / .

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