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الأردن تبرم صفقة مع جنوب أفريقيا لشراء مدرعة "مومبى 6×6" الجديدة

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الأردن تبرم صفقة مع جنوب أفريقيا لشراء مدرعة "مومبى 6×6" الجديدة الأردن تبرم صفقة مع جنوب أفريقيا لشراء مدرعة "مومبى 6×6" الجديدة
أبرمت المملكة الأردنية صفقة مع جنوب افريقيا على هامش معرض ايدكس 2015 اشترت بموجبها الاردن المدرعة الخفيفة "مومبى 6 × 6 " من انتاج مؤسسة الصناعات الدفاعية الجنوب افريقية لتصبح الأردن اول مستورد خارجى للمدرعة الجديدة التى ستكون علامة فارقة فى تسليح وحدات مكافحة الارهاب .

واتفقت الأردن على شراء 50 مدرعة من هذا النوع مفككة على ان يتم تجميعها فى مصانع الملك عبد الله الحربية فى المملكة الهاشمية ، وفيما لم يتم الاعلان عن قيمة الصفقة .

قالت مصادر مقربة منها ان الشراء تم بعد تجريب لمدة 10 الاف كم على تلك المدرعة الجديدة فى اشق الظروف اجتازتها المدرعة الجديدة بنجاح بفضل النظام السداسى الدفع الذى تتميز به و قدرتها على الاشتباك و المناورة بسهولة داخل المدن وفى المناطق الصحراوية المفتوحة فى درجات حرارة خارجية تصل الى 50 م ، كما اجتازت المدرعة الجديدة اختبار النسف بجم 100 رطل من مادة تى ان تى ، و اجتازت كذلك اختبار المرور فوق لغم قوته 22 رطل تمت زراعته فى مسارها ، كما عجزت طلقات المدفع الرشاش الثقيل من عيار 5ر14 مم فى اختراق بدن المدرعة بفضل تصفيحها القوى و الذى بالإمكان زيادته لتفادى الاصابة بالطلقات من عيار 155 مم .
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