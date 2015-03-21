الإندبندنت:بروباجندا داعش الأكثر خطورة تكمن فى صور زوجات المقاتلين

نشرت الصحيفة البريطانية الإندبندنت، تقريرا يرصد البروباجندا الأكثر خطورة لـ"داعش"، يكمن فى البروباجندا الإعلامية التى تنشرها نساء التنظيم المسلح عبر صورهن فى مواقع التواصل الاجتماعى.

يقول التقرير إن النساء ينشرن صورا لهن وهن يقمن بالتنزه، أو يتجمعن حول سيارة باهظة الثمن لاستعراض ثراء التنظيم، أو صور رومانسية لهن مع أزواجهن المقاتلين فى محاولة لتصوير الحياة فى ظل دولة الخلافة المزعومة بالمثالية والطبيعية.

وأشار التقرير إلى الصور الأخرى التى ينشرها أعضاء التنظيم لمجموعة من المقاتلين، وهم يقومون بالسباحة أو الاستمتاع بالشمس وممارسة التمارين الرياضية بعيدا عن ساحات القتال، لإغراء الراغبين فى التطوع وإظهار أسلوب حياة غير بعيد عن ما اعتادوه فى مواطنهم بالقارة الأوروبية.

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>ويقول باحث فى مركز "كويليام" البريطانى للدراسات المكافحة للإرهاب، إن تلك البروباجندا تعتبر الأخطر من نوعها، ولها تأثير أكبر من فيديوهات الذبح والدماء التى ينشرها التنظيم، فهى تهدف إلى تصوير الحياة فى المناطق التى تسيطر عليها داعش بالحياة الطبيعية، متعمدة نشر صور لمقاتلين أثناء استمتاعهم بالعطلة، أو الأطفال أثناء لهوهم فى الشوارع، والنساء وهن يتقابلن، لفرض فكرة إن داعش دولة مثل باقى الدول وليست مجرد تنظيم مسلح.

ويعتبر الباحث أن تلك البروباجندا هى الأكثر خطورة وتستدعى أكبر اهتمام ممكن من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية، لأنها تستهدف الأفراد الذين قد يتطوعوا للتنظيم بحثا عن رغد العيش والمرتبات المجزية وليس لأسباب عقائدية، مشيرا إلى خطورة دورها فى انضمام الكثيرين من أبناء القارة الأوروبية إلى التنظيم المسلح.

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