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بالصور .. جامعة الإسكندرية : مستمرون فى دعم أهالي سيوة

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جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

 

عقد، مساء أمس، لقاء بحضور الدكتور رشدى زهران، المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية والدكتور محمد عبد الكريم أباظة، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح، وعمد ومشايخ واحة سيوة للوقوف على أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه أهالى الواحة وسبل حلها.

جاء ذلك على هامش القافلة الطبية التى نظمتها جامعة الإسكندرية وفرعها بمطروح إلى واحة سيوة لمدة ثلاث أيام.

وتناول اللقاء أبرز هذه المشكلات وهى المشكلة الطبية والصحية وتتمثل فى نقص الأطباء وعدم توفر العلاج الكافى لأهالى الواحة و نقص الوعى الصحى لديهم، مؤكدين على ضرورة اﻻستمرار فى إرسال القوافل الطبية و الصحية لمواجهة هذه المشكلات كما تم استعراض المشكلات اﻻخرى كالتغلب على اﻻمية وتلوث المياه والتربة ومشكلة الصرف الصحى والمشكلات التى تواجه الطلاب فى التنسيق واﻻغتراب.

ومن جانبه أكد زهران أن الجامعة ستقدم الدعم اللازم وتوفير جميع سبل الرعاية ﻻهالى واحة سيوة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من خلال فرع الجامعة بمطروح.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

 

 

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