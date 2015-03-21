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الطب البيطري بسوهاج : تطعيم حلقي للحيوانات‎ في محيط البؤر المصابة

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الطب البيطري بسوهاج : تطعيم حلقي للحيوانات‎ في محيط البؤر المصابة الطب البيطري بسوهاج : تطعيم حلقي للحيوانات‎ في محيط البؤر المصابة

قال الدكتور أحمد البدري مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج،  في تصريح خاص لوكالة أونا، إن المديرية قامت بتشكيل  لسحب عينات من الحيوانات المشتبه بها فى نطاق البؤر التى ابلغ عنها المواطنين أو التى تم اكتشافها عن طريق لجان المديرية وتم ارسال العينات الى معهد بحوث صحة الحيوان بالقاهرة للتعرف على السبب الرئيسي للاصابة ببعض مناطق المحافظة.

وأضاف انه تقرر العمل بنظام التحصين الحلقي والذى يتيح تطعيم الحيوانات التى تقع فى محيط البؤر التى يظهر بها حالات اشتباه اصابة او نفوق فى دائرة نصف قطرها 10كم وذلك بالمجان بعد ان تم توفير الامصال اللازمة لذلك من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقامت لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة الموقف على الطبيعة بالمحافظة، ولم تجد حالات إصابة أو نفوق تدل على تفشي المرض.

وتقوم المديرية باستلام اللقاحات الخاصة بالأمراض الوبائية باستمرار من الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين المستمر بالشكل الذى لا يدع فرصة لظهور المرض.

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أونا