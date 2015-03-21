تنشيط الجهاز المناعى بلقاح "التيتانوس الدفتريا"

نجح فريق من الباحثين الأمريكيين برئاسة الدكتور جون سامبسون فى جامعة دوك فى كارولين الشمالية للإبقاء على الحياة لعدد صغير من المرضى المصابين بورم "أرومى دبقى"، وهو نوع من أنواع السرطان النادر الأكثر شيوعا لدى البالغين ويصيب خلايا الجهاز العصبى المركزى، ويمثل ثلاثة أرباع أورام الدماغ العدوانية ويعالج عادة عن طريق الجراحة والعلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى، ولكن هذه المرة عن طريق حقن خلايا الجهاز المناعى للمريض بلقاح "التيتانوس الدفتريا".

وقد أجريت على 12 مريضا تم تقسيمهم إلى فريقين الفريق الأول المكون من ستة أشخاص تم حقنهم بلقاح "التيتانوس والدفتريا" والمجموعة الثانية ستة آخرين بالعلاج البديل وهو الذى يعتمد على الخلايا المتفرعة من الجهاز المناعى للمريض والتى يتم عزلها عن الدم والتى تم تحضيرها فى المعمل لمحاربة خلايا هذه الأورام.

وفى المجموعة الأولى الإبقاء على الحياة استمر لمدة 12 شهرا، أما فى المجموعة الثانية من ثلاثة لستة استمروا على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات وواحد منهم ما زال حيا حتى الآن بدون نمو فى الورم.

وقد استكمل الفريق تجاربه على مجموعة من الفئران، لفهم طريق عمل هذه التقنية الجديدة فاكتشفوا وجود بروتين يعرف باسم "سى – سى ال 3" يسهل عملية هجرة الخلايا المتفرعة من الجهاز المناعى إلى الورم، مما شجع الفريق لإجراء مزيد من الأبحاث على العلاج عن طريق الجهاز المناعى ومدى تأثير اللقاحات على أنواع أخرى من السرطان.