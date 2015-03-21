إيبيموبوي: لدي الكثير لأقدمه للأهلي.. وجاريدو طور من أدائي

أكد النيجيري بيتر إيبيموبوي مهاجم الأهلي أنه مازال لديه الكثير ليقدمه لناديه مشيرا إلى أن المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو قد طور من أدائه خلال الفترة التي قضاها مع الشياطين الحمر.

وكان الأهلي قد ضم بيتر إيبيموبوي من بيليسا النيجيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وسجل اللاعب هدفه الأول في أول مباراة خاضها بالتشكيل الأساسي أمام اتحاد الشرطة قبل أن يتوقف الدوري.

وقال إيبي لـFilGoal.com "كلاعب أحتاج لمؤشر يقييم أدائي وكمهاجم تكون الأهداف هي معيار الحكم علي، لم أقدم شيئا حتى الآن وعندي الكثير لأفعله من أجل الأهلي".

وأضاف "الحكم علي الآن أمر متسرع فهذا لا يجب أن يتم قبل 10 أو 15 مباراة، تأقلمت سريعا بفضل التفاهم مع اللاعبين الذين ساعدوني لكن أقرب أصدقائي هو صلاح الدين سعيد".

وتابع "جاريدو مدرب كفء ويجب أن يثق الناس في قدراته على أنه سينقل الأهلي نقلة كبيرة، الدليل على ذلك أنه خلال الفترة القصيرة التي قضيتها طور من أدائي واتخاذي للقرارات أمام المرمى".