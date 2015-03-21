إيبي يتحدث عن مباراة الجيش.. وعمله ضد المنافس النيجيري المحتمل لصالح الأهلي

تحدث النيجيري بيتر إيبيموبوي عن مباراة الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 4 أبريل المقبل وكذلك عن المنافس المحتمل كانو بيلارز.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا على الجيش الرواندي بهدفين نظيفين لعماد متعب ووليد سليمان مما يسهل مهمة الإياب في مصر.

وقال إيبي لـFilGoal.com "مباراة العودة مع الجيش الرواندي ستكون تحصيل حاصل، أنا أثق في التأهل بعد النتيجة التي حققناها خارج ملعبنا".

وفي حالة تأهل الأهلي سيواجه المتأهل من مواجهتي المغرب التطواني المغربي وكانو بيلارز النيجيري الذي تحدث عنه مواطنه إيبيموبوي.

وقال "كانو بيلارز فريق قوي للغاية ويمتلك قدرات عالية ولن تكون مباراة سهلة إذا واجهناهم".

وأضاف "بالطبع أعرف الكثير عن كانو بيلارز وفي حالة تأهلهم سأفصح عن تلك المعلومات للجهاز الفني".

جدير بالذكر أن كانو بيلارز سبق له وأن أطاح بالأهلي من دوري أبطال إفريقيا عام 2009.