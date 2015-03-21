تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء علي أموال مصابي الثورة لـ 27 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار رأفت المالكى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر ثورة 25 يناير، لجلسة 27 مايو لاستكمال المرافعة.

يواجه المتهمون الاستيلاء علي أموال مجلس رعاية مصابي الثورة بما يبلغ قيمته 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية للمتهمين، على أنهم مصابون خلال أحداث الثورة.

وقالت النيابة إن المتهمين قاموا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير، ، للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء.