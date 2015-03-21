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تأجيل محاكمة عهدى فضلى فى قضية "هدايا الأخبار" لجلسة 20 يونيو

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تأجيل محاكمة عهدى فضلى فى قضية "هدايا الأخبار" لجلسة 20 يونيو تأجيل محاكمة عهدى فضلى فى قضية "هدايا الأخبار" لجلسة 20 يونيو
قررت محكمة الجنايات بعابدين، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسات محاكمة عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق "مخلى سبيله"، وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق "هارب"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بهدايا الأخبار" لجلسة 20 يونيو، بعد أن سدد المتهمون أمانة وقيمتها 5 آلاف جنيه لتقرير الخبراء.

جاء فى أمر الإحالة فى تلك القضية أن سعدة وفضلى، وآخر حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وأضروا بأموال الجهة التى يعملون بها، بأن وافقوا على شراء بضائع عينية بمبالغ باهظة الثمن لإهدائها لكبار المسئولين والشخصيات العامة بالدولة بصورة سنوية، وتعمدوا إدراجها بميزانية المؤسسة تحت بند "تنشيط وجلب الإعلانات"، وذلك خلافا للوائح قاصدين من ذلك تظفير كبار المسئولين بالدولة والشخصيات العامة بمنفعة، وقيمة تلك الهدايا التى بلغت جملتها 161 مليونا و 616 ألفا و 368 جنيها مجاملة لهم وبدون وجه حق.

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مصر 365