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ضبط 18 قطعة سلاح و8 قضايا مخدرات فى حملة أمنية مكبرة بأسيوط

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ضبط 18 قطعة سلاح و8 قضايا مخدرات فى حملة أمنية مكبرة بأسيوط ضبط 18 قطعة سلاح و8 قضايا مخدرات فى حملة أمنية مكبرة بأسيوط
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط اليوم السبت، من ضبط 18 قطعة سلاح متنوعة وعدد 8 قضايا مخدرات وضبط عدد 2 محكوم عليهم هاربين فى وقائع جنايات، وذلك خلال حملة أمنية لإعادة الانضباط للشارع وتكثيف التواجد الأمنى ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتفعيل الأداء الأمنى للأكمنة الثابتة والمتحركة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى وضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمتاجرين فيها وكذا ضبط المواد المخدرة والمتاجرين فيها وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من اللوء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن حملة أمنية مكبرة شنتها المديرية على بعض البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة من ضبط 18 قطعة سلاح متنوعة و8 قضايا مخدرات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

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مصر 365