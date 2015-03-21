21 قضية مخدرات و8 تعرض لأنثى بالطريق العام خلال حملة بالإسكندرية

قامت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية بشن حملة مكبرة، لاستهداف البؤر العشوائية وإزالة التعديات والإشغالات.

تم إعداد حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد شريف عبد الحميد وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية والقوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أسفرت عن ضبط 10 قضايا اتجار فى مخدر الحشيش بإجمالى وزن "710 جرامات، و2 قضية اتجار فى مخدر الهيروين" تزن حوالى 150 جراما، وقضية تعاطى فى مخدر الحشيش "تزن حوالى 5 جرامات" و8 قضايا اتجار فى الأقراص المخدرة بإجمالى عدد "815" قرصا.

وفى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 45 قضية إحراز سلاح أبيض، وفى مجال مكافحة جرائم الآداب العامة تم ضبط قضية ممارسة دعارة، و8 قضايا تعرض للإناث بالطريق العام.

وفى مجال القضايا النوعية تم ضبط مراقب هارب، و9 فحص ملف شقى خطر، و5 ضبط وإحضار متهم هارب، و2 قضية تشرد، و3 عثور على سيارة مبلغ بسرقتها، وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 5 أحكام جناية، و200 غرامة و50 مخالفات، و255 إجمالى الأحكام.

وفى مجال رفع إشغالات الطريق 128 حالة إشغال طريق متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 2228 مخالفة مرورية متنوعة، و7 دراجات بخارية بدون ترخيص، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة.