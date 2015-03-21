أمن السويس يضبط قائد سيارة دهست فتاة أمام سينما رينيسانس



> أعلنت مديرية أمن السويس صباح اليوم عن نجاح ضباط المباحث من ضبط قائد السيارة الذى قام بدهس فتاة أمام سينما رينيسانس مساء الخميس الماضى والتى أسفر عن مصرعها فى الحال.

كان قسم شرطة السويس، قد تلقى بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة بفتاة أمام سينما رينسانس، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة بفتاة تدعي ” ألاء . ذ . ح ” 17 طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بحي فيصل وتوفيت متأثرة بإصابتها فور وصولها لمستشفى السويس العام.

وعلى الفور أمر اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية بعمل فريق بحثي لضبط المتهم بالواقعة ، حيث تبين من أمكن الاستدلال علي شاهد رؤية للواقعة ويدعي ” أحمد . ي . ع” 28 سنة موظف بشركة عتاقة للزيوت، وبسؤاله قرر أنه شاهد سيارة ماركة “BMW “- سماوي اللون يقودها شاب وتحمل رقم ب ر ر 143 مصر تسير بسرعة فائقة اصطدمت بالمتوفية وفرت هاربة.

وتمكن العميد محمد والى رئيس مباحث المديرية من ضبط قائد السيارة، وتبين انه يدعى” مصطفى . ل . أ”28 سنة مهندس كهرباء ويقطن حدائق القبة بالقاهرة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتم عرضه على النيابة التى تباشر التحقق .