دلّلي "ست الحبايب" في "كارلوفي فاري"

"كارلوفي فاري" هي إحدى المدن الأكثر جاذبيةً في قلب أوروبا؛ تمتاز بمعمارها اللافت، وبمصادر مياهها المعدنية، وبصروحها الأخّاذة، وبمساحاتها الخضراء، ما يجعل منها وجهة مناسبة لدعوة "ست الحبايب" إليها في عيد الأم.

اصطحبي والدتك بنزهة بين أروقة هذه المدينة وأعمدتها الأنيقة، ودعيها تستمتع بحمّامات المياه المعدنية الحارّة، وتشاهد كيفيّة صنع الكريستال البوهيمي الراقي، وتجول في الأسواق لشراء حاجياتها والهدايا للعائلة والأصدقاء.

عناوين ونشاطات

في ما يأتي بعض النشاطات، التي تلائم الأمّهات في "كارلوفي فاري":

_ حمّامات المياه الحارّة: تعدّ مثالية للتخلّص من التوتر ولعلاج الأمراض، ومن بينها: أمراض جهاز الهضم، واضطرابات التمثيل الغذائي، والأورام، واضطرابات الجهاز الحركي، وأمراض الجهاز العصبي... هناك، يمكن الإقامة في داخل أحد المنتجعات، أو الفيللات، أو المجمعات المدينية، التي تقدّم، إلى جانب العلاجات التقليدية بالمياه الحارّة، تقنيات حديثة للتعافي.

من بين أفضل الفنادق المتعلّقة، نذكر: "غراند هوتيل باب"، الذي يعدّ إحدى المؤسسات الفندقية الأفضل في العالم، و"هوتيل امبريال"، أو "هوتيل ثرمل" المزوّد بحوض مائي خارجي ضخم يشرف على مناظر بانورامية فاتنة...

_ النزهات في الهواء الطلق: يمكن اختبار الأجواء الأصيلة لحمّامات المياه، من خلال نزهات ممتعة في القلب التاريخي للمدينة، الذي يجري فيه نهر صغير يسمّى "تيبلا"، حيث يحلو ملء قارورة مياه من أحد المصادر العلاجية في المكان، والتنزّه في ظلال الأعمدة الأنيقة، كأعمدة "مينسكا" أو "ترجين".

في الإطار عينه، يمكن مشاهدة أبنية المسارح الفخمة، وصرح "سانت ماري ماغدلينا" الديني، مع متابعة هذه النزهة حتى "فجيغلو".

من جهة ثانية، يصل القطار الهوائي المعلّق حتى برج "ديانا"، حيث تكاد المشاهد التي تتكشّف عنها تحبس الأنفاس لروعتها، بحيث تنبسط المدينة تحت الناظرين!

_ "البورسلان" والمأكولات المحليّة: لا تستقيم الرحلة إلى "كارلوفي فاري"، بدون المرور بمصنع "موجر" للزجاج، أو قطع "البورسلان" من "كارلوفي فاري صن"، كما شراء الهدايا من هناك، بدون إغفال، من جهة ثانية، تذوّق رقائق الحلوى المحلية بنكهاتها اللذيذة المختلفة.

_ قصر "بيتشوف ناتبلو": يصنّف هذا القصر من بين كنوز جمهورية تشيكيا، ويضمّ مدخرات "سانت مور" الساحرة، أحد أجمل النماذج الفنية للفن القروسطي في أوروبا.

_ "لوكت": مدينة صغيرة المساحة، لكنها أخّاذة بوسطها التاريخي، وقلعتها، وهي تشكّل وجهةً مثاليةً للنزهات ولشراء قطع "البورسلان" المميّزة.

_ التدليك: للاسترخاء والتخلّص من التوتر، يمكن اختيار بعض الحمّامات الفريدة في "كارلوفي فاري"، بهدف تدليك الجسم بالروائح والزيوت العطرية، كما تدليك الرأس وفقاً للطريقة الهندية.

_ وجبة عشاء في مطعم فندق "ريترو ريفرسايد" في "برشيذوا"، وذلك بالقرب من الغابة والسدّ، ضرورية، لتذوّق الأطباق العالمية اللذيذة.

فنادق بالجملة...

تشمل "كارلوفي فاري" مجموعة من الفنادق المجهزة لاستقبال السائحين الراغبين بتجربة تدليك فريدة في المياه الحارّة الطبيعية، علماً أنّ كلّ محطّة من حمّامات المياه تتضمن حوضاً مفتوحاً على الفضاء الخارجي. هناك، يمكن العوم في فصل الشتاء أيضاً، بالقرب من الثلوج التي تزين ضفاف الأحواض!

منذ تأسيسها، تطورت المنتجعات في داخل مصادر المياه الحارّة بشكل تصاعدي، وما تزال. وهي تقدّم العلاجات، التي أثبتت فعالية كبيرة في شفاء الأمراض خلال عقدين من الزمن، بالإضافة إلى استخدام طرق حديثة، كالعلاج بالتبريد و"اللايزر" وغيرهما.

للراغبات في علاجات منتجعية صحية كلاسيكية للوجه والجسم، يمكن الحصول على هذه الأخيرة في المنتجعات الجمالية (السبا) في داخل الفنادق، كما في "ساناتوريوم آستوريا".

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