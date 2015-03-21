تحذير... لا ترتكبي هذه الأخطاء الجماليّة في صيف 2015!

تزداد أخطاء المكياج في فصل الصيف، ولا سيّما مع ارتفاع درجات الحرارة. وهي تبدو واضحة في صور النجمات اللواتي تعرّضن أيضاً لهفوات ملحوظة في طرق تطبيق المكياج. لذلك موقع "سيدتي نت" سينصحك بالخصوصيّات المهنيّة لوضع المكياج في هذا الفصل، ولتجنّب لمعان الوجه، إضافةً الى كيفيّة تفادي البقع السوداء المتسرّبة من الآي لاينر أو الماسكرا.

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عدم تنظيف فرشاة المكياج: هذه المرحلة، التي تعتبر غير ضروريّة عند بعض النساء، هي في الواقع أكثر من أساسيّة، لا سيما في فصل الصيف. إذ تؤثر سلباً على المكياج، وتجعل الألوان تبدو مشوّشة ومتداخلة.

وضع البرونزي على كامل الوجه: إذا أردت أن يكون وجهك متوهّجا، عليك الابتعاد عن البرونزر على كامل الوجه، كي لا يبدو خط شعرك شاحباً وعنقك باهتاً. واكتفي باستخدامه على الأنف، عظام الخد، الذقن والجبين.

خطأ مطابقة الأساس مع الجزء الخلفي من يدك: يزداد الفرق بين لون يدك ووجهك في فصل الصيف، بسبب التعرّض لأشعة الشمس. لذلك لا يمكنك تجربة كريم الأساس على يدك، بل عليك وضعه على الفك، للحصول على النتيجة المثاليّة.

تطبيق الكونسيلر بطريقة خاطئة: من المعروف أنّ الكونسيلر يتمّ وضعه على رأس الدوائر السوداء فقط ، ولكن الطريقة الصحيحة لتطبيقه، هي وضعه في شكل مثلث تحت العين، لخلق تأثير كلّي، ولكي تبدو الإطلالة مشرقة وطبيعيّة أكثر.

وضع الماسكرا المضادّة للماء يوميّاً: لا تضعي الماسكرا المضادّة للماء بشكل منتظم، فقد تجفّف الرموش. وبما أنّ هذه الماسكرا من الصعب إزالتها، سيكون من المحتمل أن تؤذي عينيك أثناء عملية التطهير، وبالتالي قد تخسرين بعض الرموش.

استخدام أحمر الخدود الخاطئ: الكريمي سينزلق، اذا كانت بشرتك دهنيّة، تحديداً في الصيف، في حين أنّ أحمر الخدود البودرة يمكن ان يجفّف البشرة ويزيد من التجاعيد، لذلك عليك اختيار احمر الخدود المناسب لنوع بشرتك.

وضع الكثير من كريم الأساس: ليس هناك من سبب لتطبيق الأساس على وجهك كله، فقد يجعلك تبدين كما لو كنت تضعين قناعا. ولا سيما في فصل الصيف، سيبدو وجهك متعرّقاً، مثل صورة ريهانا. لذلك ننصحك بالتركيز على مناطق حول الأنف، وتحت العينين مثل T- مع ترك بقيّة البشرة خالية من الأساس.

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