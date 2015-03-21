ما علاقة اللبن بجمال وصحة شعرك؟

إنّ الشعر الممل الجاف هو بالتأكيد نتاج لنظام غذائي فقير بالبروتينات. فعلى الرغم من الأسباب الكثيرة التي قد نعتقد بأنها السبب في جفاف الشعر، إلا أنّ أولها وأكثرها تأثيراً هو نقص البروتينات.

ولعل الحليب وغيره من منتجات الألبان هي أفضل من يستطيع تقديم تلك البروتينات للشعر، فضلاً عن عناصره المرطبة الأخرى التي يمكنها أن تغذي الشعر وترطبه بفعالية وعمق.

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استفيدي من أسرار الألبان في ترطيب الشعر وتغذيته من خلال الأقنعة التالية:

•العسل والحليب لترطيب فروة الرأس:

يحتوي العسل على عناصر مرطبة قوية تعمل على ترطيب فروة الرأس ومنع أي التهابات لها. ولذلك فعليك بالجمع بين العسل والحليب حتى تحققي أكثر ترطيب لشعرك الجاف. كل ما عليك فعله هو:

1.إذابة ملعقتين من العسل في 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

2.ضعيه على شعرك مع تدليك فروة رأسك جيداً لعدة دقائق.

3.اتركيه من 15 إلى 20 دقيقة على شعرك لتغذيته بالبروتينات الموجودة في اللبن.

4.اغسلي شعرك جيداً بالشامبو الخاص بك، ولا تنسي البلسم.

•الزبادي للتخلص من قشرة الرأس: يساعد الزبادي على استعادة مستوى الهيدروجين في فروة الرأس مما يجعلها تقلل من حكة الرأس؛ ومحتوى البروتين الغني الموجود في الزبادي يساعد كذلك على ترطيب فروة الرأس مما يؤدي إلى التخلص من القشرة نهائيّاً؛ كل ما عليك هو تدليك فروة رأسك وشعرك بكمية سخية من الزبادي. غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك جيداً بطريقتك المعتادة، كرري هذا القناع مرتين أسبوعيّاً لتتخلصي من القشرة من جهة وتحصلي على شعر قوي وناعم من جهة أخرى.

•اللبن للشعر الأجعد: إنّ خصائص الترطيب والبروتينات الموجودة في الحليب تساعد كذلك على تقوية وتنعيم فروة الرأس لذلك فهو الخيار الأكثر روعةً للشعر الأجعد. كل ما عليك فعله هو مزج كوب ونص من الحليب والماء في زجاجة رذاذ، مشطي شعرك جيدًا، ثم ابدئي برش الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقةً، ثم اغسلي شعرك جيدًا بطريقتك المعتادة.

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