بالصور: أجمل إطلالات كيم كارداشيان وابنتها

منذ أن أنجبت Kim Kardashian طفلتها الأولى North West وهي تحاول إقحامها في عالم الشهرة والأضواء، لاسيما عالم الموضة الصاخب؛ فإلى جانب ظهورها في أهم المجلات العالمية، وفي جلسات التصوير الخاصة بالموضة، فإن ابنة Kim ترافقها إلى كافة عروض الأزياء، وتجلس طبعاً في الصف الأول برفقة والدتها، التي تعمل جاهدة على اختيار أجمل الملابس لها وأكثرها عصرية ومواكبة للموضة، بغض النظر إن كانت تليق بها أم لا.

كثيراً ما رأينا الاثنتين بإطلالات مشابهة، أحياناً تكون رسمية للمناسبات الكبيرة وأحياناً أخرى، عملية صباحية. ولم تتوانَ kim عن اختيار أقمشة نسائية لابنتها التي لم تبلغ العامين بعد مثل: الدانتيل، الشيفون، الحرير، والفرو. وحتى التصميمات تكون في الكثير من الأحيان رسمية ولا تناسب سنها الصغيرة. لكن، حين يتعلق الأمر بـ Kim Kardashian ،فجميعنا نعلم كم أنها تحب المبالغة، والإطلالات المُبهرة، وهذا ما يجعلها تبدو مميزة ، وخاصة حين تكون إطلالتهما متشابهة في الأسلوب أو في الألوان، ولاسيما أنهما تشبهان بعضهما البعض كثيراً.

يُقال إن "كما الأُم، كما الفتاة" وهذا ما أثبتته Kim مع ابنتها North، وقد جمعنا لك اليوم أجمل إطلالاتهما معاً، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك.

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