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فالنسيا يعزز المركز الثالث بسحق إلتشي

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فالنسيا يعزز المركز الثالث بسحق إلتشي فالنسيا يعزز المركز الثالث بسحق إلتشي

(إفي): سحق فالنسيا مضيفه إلتشي برباعية نظيفة ليوم في افتتاح الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعزز موقعه في المركز الثالث.

ورفع "الخفافيش" رصيدهم الى 60 نقطة، ليوسع الفارق مؤقتا مع حامل اللقب أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع الى أربع نقاط.

وواصل فالنسيا الضغط على صاحبي القمة برشلونة وريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو غدا، إذ تفصله خمس نقاط عن المتصدر، وأربعة عن الوصيف.

تقدم البرتغالي أندريه جوميز (ق44) وفي الشوط الثاني أضاف باكو ألكاسير الثاني (ق57)، ومن ثم سجل إينزو روكو هدفا ثالثا بالخطأ في مرماه (ق71) واستكمل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي الرباعية في الدقيقة الأخيرة.

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