استبعاد ديفيد لويز وماركينيوس من وديتي البرازيل أمام فرنسا وتشيلي

(إفي): استبدل كارلوس دونجا، المدير الفني للمنتخب البرازيلي اليوم ثلاثة من اللاعبين الذين كان قد استدعاهم لمواجهتي فرنسا وتشيلي في إطار استعدادات السامبا لكوبا أمريكا، وذلك لتعرضهم للإصابة، وفقا لما أفادت به مصادر من الاتحاد.

واستبعد دونجا من القائمة كلا من المهاجم دييجو تارديلي (شاندونج لونينج الصيني) وديفيد لويز وماركينيوس مدافعي باريس سان جيرمان الفرنسي بداعي الإصابة، وفقا لما أفاد به الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وقرر دونجا استدعاء المهاجم لويز أدريانو لاعب شاختار الأوكراني والمدافعين جيل لاعب كورينثيانز، وجابريل باوليستا لاعب أرسنال الإنجليزي.

ويعود أدريانو وجيل بهذا إلى قائمة المنتخب من جديد، حيث سبق وأن استدعاهما لخوض مباريات ودية مع السيليساو.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية أمام فرنسا في 26 من الشهر الجاري في باريس، قبل ثلاثة أيام من مواجهة تشيلي في لندن، وهما اللقاءان اللذان يمثلان الفرصة الأخيرة للطامحين في الانضمام إلى السيليساو خلال كوبا أمريكا التي تستضيفها تشيلي يونيو المقبل.

وبعد هاتين المباراتين، يخوض المنتخب البرازيلي أخريين أمام المكسيك وهندوراس قبل أن يعلن دونجا القائمة النهائية التي يخوض بها البطولة.

ويبرز من بين اللاعبين الذين استدعاهم دونجا الأسبوع الماضي للمشاركة في المباراتين الوديتين الظهير مارسيلو لاعب ريال مدريد وروبينيو مهاجم سانتوس.

وكانت المرة الأخيرة التي استدعى فيها دونجا مارسيلو لمباريات ودية أمام كولومبيا والإكوادور بعد المونديال، ولكن لاعب الريال لم يشارك.

وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: جيفرسون (بوتافوجو البرازيلي) ودييجو ألفيش (فالنسيا الإسباني) ومارسيلو جروهي (جريميو البرازيلي).

الدفاع: ميراندا (أتليتكو مدريد الإسباني) وتياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) وفابينيو (موناكو) ومارسيلو (ريال مدريد الإسباني) ودانيلو (بورتو البرتغالي) وفيليبي لويس (تشيلسي الإنجليزي) وجيل (كورنثيانز) وجابريل باوليستا (أرسنال الإنجليزي).

خط الوسط: لويز جوستافو (فولفسبورج الألماني) وفرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) وإلياس (كورينيثيانز البرازيلي) وسوزا (ساو باولو) وأوسكار (تشيلسي الإنجليزي) وروبرتو فيرمينو (هوفنهايم الألماني) وويليان (تشيلسي الإنجليزي).

الهجوم: نيمار (برشلونة) وفيليب كوتينيو (ليفربول الإنجليزي) وروبينيو (سانتوس البرازيلي) ودوجلاس كوستا ولويز أدريانو (شاختار دونيتسك الأوكراني).