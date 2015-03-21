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جواتيريز بعد التعافي من السرطان: سأثبت جدراتي باللعب في الدوري الإنجليزي

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جواتيريز بعد التعافي من السرطان: سأثبت جدراتي باللعب في الدوري الإنجليزي جواتيريز بعد التعافي من السرطان: سأثبت جدراتي باللعب في الدوري الإنجليزي

(إفي): أكد اللاعب الأرجنتيني جوناس جوتييريز، العائد للملاعب مع فريق نيوكاسل بعد صراع مع مرض السرطان، أنه يريد إثبات جدارته باللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال جوتييريز في تصريحات لـ(بي بي سي) "أشعر بأنني ولدت من جديد، عودتي للعب يوم 4 مارس كانت مفعمة بالمشاعر، إنني أستمتع كما لو كانت المرة الأولى لي في البريميرليج".

وعاد جوناس (31 عاما) للعب امام مانشستر يونايتد وسط حفاوة جماهيرية كبيرة ومن زملائه والخصوم، وحمل شارة القيادة في المباراة من زميله ومواطنه فابريسيو كولوتشيني.

وتابع اللاعب، الذي ينتهي عقده مع نيوكاسل الصيف المقبل، "أريد أن أثبت جدارتي باللعب في البريمير ليج، أعرف أن موقفي صعب، لكن لا يسعني سوى الاجتهاد، أريد الاستمرار في إنجلترا، أعشق الدوري هنا".

وأضاف اللاعب الدولي السابق "أسعى للقتال من أجل الحفاظ على مركزي بالفريق، والعمل من أجل أن أحظى بدقائق لعب".

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