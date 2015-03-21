لوران بلان: كنت أتمنى الابتعاد عن برشلونة

(إفي): اعترف لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان بأنه كان يفضل تجنب مواجهة برشلونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه يعتبر لاعب البرسا الأرجنتيني ليونيل ميسي "أفضل لاعب في العالم حاليا".

وفي تصريحات صحفية الليلة الماضية عقب فوز النادي الباريسي الكبير على ضيفه لوريان بثلاثة أهداف لواحد بفضل "هاتريك" النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في افتتاح الجولة 30 من الدوري الفرنسي، قال بلان "بالنسبة لي، برشلونة منافس كنت أود تجنبه، هناك أخرون. كنا نريد مباراة العودة في باريس ولكننا سنلعبها بالخارج. لا نستطيع أن نقول إن القرعة كانت في صالح البي إسي جي".

وأضاف أن لاعبيه "سيستعدون جيدا للبرسا" موضحا أن الفريق الكتالوني من المحتمل أن يكون أيضا "غير سعيد بمواجهته".

وذكر أن "البرسا حاليا هو أحد أفضل الفرق الأوروبية. وبالنسبة لي يحظى بأفضل لاعب في العالم وهو ميسي".

ويستضيف باريس سان جيرمان، العملاق الكتالوني في 15 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، فيما سيقام الإياب على ملعب الكامب نو في 21 من نفس الشهر.

وقد سبق وتواجه الفريقان في دور المجموعات بالنسخة الحالية وفاز كل فريق على ملعبه.