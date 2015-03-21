أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لوران بلان: كنت أتمنى الابتعاد عن برشلونة

Google+ Print
لوران بلان: كنت أتمنى الابتعاد عن برشلونة لوران بلان: كنت أتمنى الابتعاد عن برشلونة

(إفي): اعترف لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان بأنه كان يفضل تجنب مواجهة برشلونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه يعتبر لاعب البرسا الأرجنتيني ليونيل ميسي "أفضل لاعب في العالم حاليا".

وفي تصريحات صحفية الليلة الماضية عقب فوز النادي الباريسي الكبير على ضيفه لوريان بثلاثة أهداف لواحد بفضل "هاتريك" النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في افتتاح الجولة 30 من الدوري الفرنسي، قال بلان "بالنسبة لي، برشلونة منافس كنت أود تجنبه، هناك أخرون. كنا نريد مباراة العودة في باريس ولكننا سنلعبها بالخارج. لا نستطيع أن نقول إن القرعة كانت في صالح البي إسي جي".

وأضاف أن لاعبيه "سيستعدون جيدا للبرسا" موضحا أن الفريق الكتالوني من المحتمل أن يكون أيضا "غير سعيد بمواجهته".

وذكر أن "البرسا حاليا هو أحد أفضل الفرق الأوروبية. وبالنسبة لي يحظى بأفضل لاعب في العالم وهو ميسي".

ويستضيف باريس سان جيرمان، العملاق الكتالوني في 15 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، فيما سيقام الإياب على ملعب الكامب نو في 21 من نفس الشهر.

وقد سبق وتواجه الفريقان في دور المجموعات بالنسخة الحالية وفاز كل فريق على ملعبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع