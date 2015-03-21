انقطاع الكهرباء عن مدينة سمسطا ببنى سويف بسبب أعمال الصيانة

انقطع التيار الكهربائى، عن مدينة سمسطا وقرى المركز بمحافظة بنى سويف، منذ صباح اليوم السبت.

فيما قال المهندس رأفت شمعة، وكيل وزارة الكهرباء ببنى سويف، إن سبب انقطاع التيار الكهربائى هو إجراء أعمال صيانة فى وصلات الجهد العالى 66، بالمنطقة الواقعة بين مركزى الفشن جنوب بنى سويف، ومغاغة بالمنيا والمغذية لمركز ومدينة سمسطا.

ولفت رأفت شمعة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الصيانة سوف تتم على مدى اليوم وغد الأحد، ابتداءً من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، موضّحًا أن الغرض من أن أعمال الصيانة لتقليل أعطال شبكات الكهرباء وانقطاع التيار صيفًا.