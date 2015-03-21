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تجديد حبس "جرادة" المتهم بسرقة شقيقة الفنانة لقاء الخميسى بحدائق القبة

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تجديد حبس "جرادة" المتهم بسرقة شقيقة الفنانة لقاء الخميسى بحدائق القبة تجديد حبس "جرادة" المتهم بسرقة شقيقة الفنانة لقاء الخميسى بحدائق القبة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة حقيبة اليد الخاصة بشقيقة الفنانة لقاء الخميسى عن طريق النشل بحدائق القبة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد الصواف مدير النيابة أن المتهم "سيد.م" الشهير بـ"جرادة" كون مع متهم آخر هارب تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالحدائق، وأن المتهم المقبوض عليه قام بسحب حقيبة اليد من "إيباء عبد الملك الخميسى" شقيقة الفنانة لقاء الخميسى.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليها أصيبت بكدمات وسحجات نتيجة لسقوطها على الأرض.

كانت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد فيه بقيامهم بالقبض على عاطل بعد قيامة بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة الحدائق عن طريق أسلوب الخطف بمساعدة متهم آخر مستخدمين دراجة نارية بشارع والسودان، وبالتحرى تبين أن المجنى عليها إيباء الخميسى شقيقة الفنانة لقاء الخميسى، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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