الحماية المدنية تسيطر على حريق شونة قمح بمساحة 10 آلاف فدان فى كفر صقر

تمكن ضباط الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب بشونة قمح تابعة لبنك الائتمان والتنمية التابع لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء.

كان تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام مجهولين بإشعال النيران بشونة قمح تابعة لبنك الائتمان والتنمية بمركز كفر صقر، وتم السيطرة على الحريق.

وتبين من التحقيقات أن الشونة على مساحة 10 آلاف فدان والحريق نشب بأجولة خيش بالشونة، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وندب فريق من المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.