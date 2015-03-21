مصرع طالبة تناولت طعاما يحتوى على مبيد حشرى عن طريق الخطأ بالمنوفية

لقيت طالبة بقرية الغورى بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر تناولها طعاما يحتوى على مبيد حشرى عن طريق الخطأ، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى بوصول "سميرة .ر . ر . أ" 19 عاما طالبة ومقيمة قرية الغورى دائرة مركز بركة السبع مصابة بحالة تسمم وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها أقر بتناول نجلته طعاما يحتوى على مبيد حشرى عن طريق الخطأ، مما أدى إلى وفاتها، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1522 إدارى مركز بركة السبع لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة .