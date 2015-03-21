حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار فى قنابل المونة وبيعها للإخوان بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 26 قنبلة مونة، بقصد الاتجار وبيعها للخارجين على القانون فى الشرابية، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بقيام شقيقين بالاتجار فى المواد المتفجرة، وبيعها للخارجين عن القانون، وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية من قسم شرطة الشرابية، وتم إلقاء القبض على "سعد.ف" وشقيقه بدر وبحوزتهما 26 قنبلة مونة.

واعترفا بحيازتهما للقنابل بقصد الاتجار وبيعها لعناصر جماعة الإخوان والخارجين على القانون، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.