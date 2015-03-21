أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار فى قنابل المونة وبيعها للإخوان بالشرابية

Google+ Print
حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار فى قنابل المونة وبيعها للإخوان بالشرابية حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار فى قنابل المونة وبيعها للإخوان بالشرابية
أمرت نيابة الشرابية بحبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 26 قنبلة مونة، بقصد الاتجار وبيعها للخارجين على القانون فى الشرابية، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بقيام شقيقين بالاتجار فى المواد المتفجرة، وبيعها للخارجين عن القانون، وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية من قسم شرطة الشرابية، وتم إلقاء القبض على "سعد.ف" وشقيقه بدر وبحوزتهما 26 قنبلة مونة.

واعترفا بحيازتهما للقنابل بقصد الاتجار وبيعها لعناصر جماعة الإخوان والخارجين على القانون، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365