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تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى ثورة 25 يناير لـ27 مايو

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تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى ثورة 25 يناير لـ27 مايو تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى ثورة 25 يناير لـ27 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار رأفت المالكى تأجيل جلسة محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير، بما يبلغ قيمته 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية للمتهمين، على أنهم مصابون خلال أحداث الثورة لـ27 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة لـ37 شخصاً تهما، بأنهم قاموا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير، للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من لمصابى وأسر الشهداء.

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مصر 365

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