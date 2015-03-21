علاج ظاهرة أطفال الشوارع فى رسالة ماجستير بتربية العريش

منحت كلية التربية بجامعة قناة السويس فرع العريش درجة الماجستير بتقدير امتياز للباحث محمد هانى، الذى ناقش رسالة بعنوان "فاعلية برنامج معرفى سلوكى فى تحسين السلوك التوافقى لدى أطفال الشوارع"، وقد ناقشت الرسالة عددًا من النقاط الهامة الخاصة بأطفال الشوراع، وخاصة المشاكل التى يواجهها الأطفال فى سن صغيرة فى المجتمعات وعلى وجه الخصوص المجتمع المصرى، أيضًا تناولت الرسالة الآثار السلبية التى تعود على المجتمع نتيجة تفشى هذه الظاهرة فى البيئة المصرية فى العشر سنوات الأخيرة.

وتأتى مناقشة الأبحاث والرسائل العلمية، فى إطار ما تهدف إليه جامعة قناة السويس من الاهتمام بكل ما يفيد ويخدم المجتمع العلمى والبحثى، خاصة الأبحاث التطبيقية التى يكون لها دور على أرض الواقع تلك الرؤية التى يتبناها رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ممدوح غراب، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ويكون لفرع العريش دورًا فى ذلك تحت إشراف الدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش.

وقال الدكتور صلاح مكاوى أستاذ الصحة النفسية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بتربية العريش، إن الرسالة من الأهمية بمكان فى مجال الصحة النفسية، حيث تتحقق الدراسة من فعالية البرنامج المعرفى السلوكى الذى استخدمه الباحث فى تحسين السلوك التوافقى لدى أطفال الشوارع والتوافق مع البيئة ومع ظروف البيئة والاهتمام بهذه الفئة، لأنها طاقات مفقودة ويجب الاستفادة منهم داخل المجتمع بدلا من استغلالهم، وأضاف أن الباحث قام باستحداث مقياسين جديدين لحل المشكلة يمكن الاعتماد عليهما فيما بعد.

من جانبها قالت الدكتورة وفاء عبد الجواد أستاذ الصحة النفسية بجامعة حلوان، إننا ليس بمعزل عن أطفال الشوارع فنحن نتعامل معهم يوميًا، وأنه للأسف المجتمع قد يقسو فى بعض الأحيان على أطفال الشوارع ولكن نريد عودتهم مرة أخرى لأحضان المجتمع، وأن ذلك يتثنى بمثل هذه الدراسات العلمية التى تقدم تربية العريش واحدة منها اليوم.

وقال الباحث محمد هانى، إن مشكلة أطفال الشوارع لها أبعاد كثيرة وأن الرعاية غير الملائمة للطفل داخل الأسرة قد تكون بذرة لهذه الظاهرة، بحيث تحرم الأسرة الطفل من حقه الطبيعى فى نمو قدراته وتحقيق أفضل تطور لإمكانيته، كما أنها تؤثر سلبيًا على تكوينه النفسى والاجتماعى والانفعالى، مما يساعد على تدهور القدرات المعرفية وظهور الجنوح والاضطربات النفسية.

وأضاف الباحث، أنه يهدف من خلال الرسالة إلى حل هذه المشكلة من الجذور بدءًا من الأسرة وحتى كل فروع المجتمع الأخرى، متتبعًا عدة مقاييس وأساليب علمية دولية.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من عدد من الأساتذة بكلية التربية فرع العريش؛ وهم الدكتور صلاح مكاوى أستاذ الصحة النفسية والدكتور خالد البدراوى أستاذ علم الاجتماع المساعد، والدكتور عبد الحميد محمد على أستاذ الصحة النفسية المتفرغ، بالإضافة إلى الدكتورة وفاء عبد الجواد أستاذ الصحة النفسية بجامعة حلوان.



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الباحث أثناء المناقشة

لجنة الحكم والمناقشة

جانب من الحضور

الباحث ولجنة التحكيم