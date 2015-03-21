"الشباب والرياضة بالأقصر": عودة مجلس إدارة نادى التجديف المنحل مستحيلة

أكد الدكتور مدحت السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، على استحالة عودة مجلس إدارة نادى التجديف السابق، الذى تم حله بقرار المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، رغم محاولات البعض عرقلة عمل لجنة تسيير الأعمال بالنادى.

وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تقصير مجلس الإدارة المنحل فى تنشيط عضوية النادى، حيث لم يتعد عدد أعضاء النادى 1500 عضو من افتتاح النادى عام 2008، وأيضا عدم تفعيل الأنشطة كان ضمن أسباب قرار وزير الشباب والرياضة بحل المجلس، بعد أن أعطى لهم أكثر من مهلة لتفادى أوجه القصور فى إدارة النادى.

وأوضح الدكتور مدحت السيد، أن قرار الوزير بحل المجلس، شمل تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء بالجمعية العمومية، لتسيير أعمال النادى حتى انعقاد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات واختيار مجلس إدارة جديد.

وتابع "السيد": أن اثنين من أعضاء لجنة تسيير الأعمال يرفضان حضور الاجتماعات، مما اضطر مديرية الشباب والرياضة لرفع مذكرة لوزير الشباب والرياضة لتغيير العضوين، حتى تتمكن لجنة تسيير الأعمال من مباشرة أعمالها.

كان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، قد عقد لقاءً مع مديرى الأندية بمحافظة الأقصر، للوقوف على توصيات لجان المتابعة التى تمت فى الشهر الماضى، فى إطار خطة المديرية فى تحقيق الرقابة السابقة وتطوير العمل الإدارى.

وخلال اللقاء، قال وكيل الوزارة: إنه سيتم حل مجلس إدارة أى ناد بالمحافظة، سيثبت تقصيره فى القيام بالمهام المكلف بها والعمل على تطوير النادى، وشدد أيضا خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة الخاصة بكل نادى والمعتمدة من المديرية ووزارة الشباب والرياضة، وأيضا ضرورة تنشيط العضوية بالأندية، وتفعيل جميع الأنشطة، مؤكدا على ربط الدعم المادى للأندية بعدد الأعضاء وبتنوع الأنشطة داخل النادى.

>كما شدد خلال اللقاء على ضرورة التزام جميع الموظفين بأعمالهم، وحرصهم على التواجد فى مواقع عملهم، والقيام بأعمالهم على أكمل وجه، محذرا المقصرين عن أعمالهم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم لردع هؤلاء المقصرين.

مدحت السيد خلال اللقاء

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مديرو الأندية يستمعون لتعليمات مدحت السيد

وكيل وزارة الشباب والرياضة يلتقى مديرى الأندية

جانب من اللقاء

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