هيئة الاستعلامات تطلق مسابقة "مصر جميلة" بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

أعلنت عواطف أندراوس مدير مجمع إعلام الإسماعيلية أنه من أجل إبراز مواقع الجمال فى كل ربوع ومحافظات مصر ، أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات مسابقة فى التصوير الفوتوغرافى للهواة والمحترفين حتى نهاية أبريل المقبل.

وقالت عواطف أندراوس إن السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة أكد أن المسابقة تهدف لتشجيع هواة التصوير على الاهتمام بمصر الجميلة، وتسجيل مشاهد الجمال من حولهم فى وجوه البشر، وفى الآثار والشواطئ والطبيعة أو فى مواقع العمل وفى حياة الناس وعاداتهم وأسواقهم وتقاليدهم.. لترسيخ صورة مصر الحقيقية فى مواجهة محاولات التشويه التى تتعرض لها على مدى سنوات.

وأضافت عواطف أندراوس أن رئيس هيئة الاستعلامات أشار إلى أن المسابقة مفتوحة لكل المصريين من مختلف الأعمار فى جميع المحافظات، وأن الهيئة قد رصدت جوائز مالية قيمة للفائزين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى كل محافظة، بالإضاقة إلى شهادات تقدير رسمية لجميع المشاركين، وحوافز مادية ومعنوية أُخرى حيث ستقوم هيئة الاستعلامات بتنظيم معرض وطنى للصور المتميزة فى نهاية شهر يونيو المقبل، وطبع كتالوج فاخر يضم هذه الصور لترويج صورة إيجابية عن مصر بعدة لغات فى الداخل والخارج، ونشر هذه الصور فى مقار بعثاتنا الدبلوماسية فى أنحاء العالم.

>وتابعت عواطف أندراوس أنه يقوم بالتحكيم فى هذه المسابقة لجنة رفيعة المستوى من أبرز فنانى مصر فى مجال التصوير الفوتوغرافى.

وقد حددت هيئة الاستعلامات طرق المشاركة فى المسابقة، وذلك من خلال إرسال الصور على صفحة مخصصة للمسابقة على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت وعنوانه www.sis.gov.eg، أو تسليم الصور المشاركة (بحد أقصى 5 صور لكل متسابق) إلى أحد مراكز ومجمعات الإعلام الداخلى التابعة للهيئة المنتشرة فى كل المحافظات.

وقد حددت لجنة المسابقة المواصفات الفنية للصور المطلوبة ونشرتها على موقع الهيئة على الإنترنت، وكذلك على صفحة المسابقة على فيس بوك Fb.com/sis.photography.contest، وأى استفسار يمكن التواصل على البريد الإلكترونى : Sisphotocontest2015@gmail.com أو تسليم المشاركات على أسطوانة مدمجة CD إلى المجمع الإعلامى بالإسماعيلية طريق الكاكولا بجوار عمارات الإعلام الشيخ زايد.

وقد تم رصد الجوائز الرئيسية: وهى الفائز الأول: 5000 جنيه والفائز الثانى: 3000 جنيه، والفائز الثالث: 2000 جنيه، و1000 جنيه لكل فائز من الرابع حتى العاشر وجوائز إضافية: جوائز مالية وعينية وجولات سياحية وشهادات تقدير للمشاركين المتميزين وتتولى الهيئة العامة للاستعلامات طباعة وإخراج الصور الفائزة فى شكل كتالوجات فاخرة بأسماء المصورين ستصدر بعدة لغات، وستتم إقامة معرض وطنى ضخم بالقاهرة لعرض الصور الفائزة.

وتابعت عواطف أندراوس أن من شروط المشاركة فى المسابقة أن تتوافق جميع الصور المشاركة مع الشعار العام للمسابقة تحت عنوان (مصر جميلة)، وتعتبر مشاركة المصور تعهدا ضمنيا بأن الصورة المشاركة من تصويره يحق للمصور المشاركة بحد أقصى 5 صور.