افتتاح كوبرى الصحافة بالشرقية منتصف مايو القادم

أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عن افتتاح كوبرى الصحافة بمركز ومدينة مشتول السوق منتصف مايو القادم مؤكداً على رئاسة المركز لتذليل كل العقبات والمعوقات أمام مقاول الأعمال للانتهاء من تنفيذ الكوبرى فوراً.

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ المفاجئة أمس لمركز ومدينة مشتول السوق وأكد المحافظ أنه ورد إليه شكاوى كثيرة لمكتبة بخصوص بطء تنفيذ الأعمال بكوبرى الصحافة على الرغم من أن الكوبرى حسب رؤيتى يمثل شريان حياه للبلد ويربط المركز بطريق القاهرة لذلك أعطى موعد أقصاه مايو القادم لافتتاح الكوبرى.