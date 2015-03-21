أهالى قرى أبيس يعانون انقطاع الكهرباء لاختلاف تبعيتها بين الإسكندرية والبحيرة

كارثة جديدة على أطراف محافظة الإسكندرية، التى عانت من التهميش سنوات طويلة، حيث تعانى 4 عزب تتبع قرية أبيس 2 بالإسكندرية، هى (عزبة عبد الحميد، المسيرى، الوقف، 6 أكتوبر) من عدم وجود شبكة كهرباء تتحمل الضغط العالى، ويعيش الأهالى فى ظلام دامس، وضاع حقهم فى استخدام الكهرباء وسط تهرب المسئولين وإلقاء المسؤوليات كل على الآخر دون مراعاة للمعاناة التى يعيشها الأهالى.

من جانبه أكد أسامة الشرقاوى، من أهالى عزبة المسيرى لـ"اليوم السابع" أن أهالى العزب الأربعة يعانون من عدم شبكة كهرباء، قائلا "القرية تتبع الإسكندرية فى كل الأمور الإدارية ماعدا الكهرباء، وحصلنا مؤخرًا على 50 كشافًا لتركيبها على الطريق الزراعى إلا أنه تعذر تركيبها بسبب ضعف المحولات، مطالبا بتدخل المسئولين لحل مشكلة الكهرباء وتركيب الكابلات، مؤكدا أن كابلات الكهرباء ملقاة على الأرض.

من ناحية أخرى، أشار كمال إبراهيم إدارى بمدرسة أبيس الثانوية الصناعية بعزبة المسيرى، إلى مشكلة الكهرباء تنقطع تقريبا 6 ساعات يوميا، قائلا "حاولنا تقديم شكاوى بدون جدوى، والرد دائما بأنها تتبع البحيرة، مطالبا بنقل تبعية كهرباء تلك العزب الأربعة إلى محافظة الإسكندرية، ومندوب شركة الكهرباء يكلفنا 40 جنيها فى كل مرة يخرج للمعاينة بالإضافة إلى أجرة السيارة 200 جنيه، وتكبدنا مبالغ كبيرة دون أى استجابة، وسط إلقاء المسئوليات لكل هيئة على الأخرى.

وقال الحاج إبراهيم رجب، من عزبة أبيس الأولى، نعيش فى ظلام والكهرباء تنقطع يوميا من 6 إلى 7 ساعات، ولدينا بنات وأطفال نخشى عليهم من الطرق المظلمة عند عودتهم ليلا، وحاولنا بكافة الطرق مطالبة المسؤولين بإدخال شبكة كهرباء تكفى القرى دون جدوى.

من جانبها أكدت المهندسة سناء محمد الوشاحى مديرة إدارة كهرباء حى شرق، أن العزب الأربعة تتبع شركة كهرباء البحيرة، ولا تتبع الإسكندرية، قائلة "أرسلنا خطابات للتنسيق وسأتقدم بمذكرة للمطالبة بإطلاق التيار والتغذية وتركيب العدادات إلى رئيس شركة كهرباء البحيرة لحل المشكلة، مضيفة "لن أنتظر الرد وسنبدأ فى التنفيذ وتركيب العدادات حرصا على رفع المعاناة عن المواطنين بالتوازى مع الانتهاء من الإجراءات الإدارية، وفور وصول الرد بالموافقة من شركة كهرباء البحيرة سيتم إطلاق التيار والتغذية للعزب الأربعة.



>الكابلات تتدلى من الأعمدة



> الأهالى يشكون الانقطاع المستمر للكهرباء



>الأهالى يطالبون بحقهم فى الإنارة وإنارة الطرق



> مخاطبات شركة الكهرباء



> شركة كهرباء الإسكندرية تؤكد عدم تبعية العزب لها