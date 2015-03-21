محافظ المنوفية يقيل رئيس قرية ويجازى آخرين بسبب الإهمال

قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بزيارة تفقدية لمدينة أشمون، ووافق مبدئيا على مقترح بتقسيم مركز أشمون إلى قسمين شرقى وغربى، نظرا لاتساع رقعة المركز، وارتفاع عدد السكان به، حيث يضم 54 قرية وحوالى 190 عزبة وتجمع سكنى.

وقرر المحافظ إحالة رئيس قرية رملة الأجب وقرية سمادون للتحقيق، نظرا لانتشار القمامة بشوارع القريتين وعدم إزالة مخلفات تطهير المصارف وتجمعات القمامة بمصرف القرية، مما يهدد صحة المواطنين .

كما قرر المحافظ إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية طملاى لسوء حالة القرية فى مستوى النظافة وحالة أعمدة الإنارة وتهالك الطرق بها والقرى التابعة لها رغم سابق مجازاة المحافظ له على نفس المخالفات، كما قرر مجازاة رئيس قرية شبراباص بخصم 3 أيام لسوء حالة أعمدة الإنارة وتشكيلها خطرا على حياة المواطنين ومجازاة رئيس قرية صنصفط بخصم 3 أيام لسوء مستوى النظافة والإنارة بالقرية.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بسرعة إعداد مقترحات بحلول عاجلة لمشكلة مبنى الإدارة التعليمية الجديد المتوقف عن العمل منذ 2007، وكذا حل مشكلة مدرسة خالد بن الوليد التى تعمل على فترتين عن طريق استغلال المساحات الفضاء المجاورة، والبدء فى إجراءات فتح مزلقان جديد للربط بين جانبى الطريق الدائرى الجديد لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة والقضاء على الاختناقات المرورية بها.