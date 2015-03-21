بالصور.. إخلاء مجمع محاكم جرجا للاشتباه فى جسم غريب

أخلت قوات الأمن بسوهاج اليوم مجمع محاكم جرجا، للاشتباه فى جسم غريب قبل أن يتمكن خبراء المفرقعات برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من التعامل مع الجسم وتفكيكه منذ قليل.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب، يفيد بالعثور على جسم غريب يخرج منه أسلاك بجوار المحكمة وتم التعامل معه وتفكيكه ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة بداخلها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب العثور على جسم غريب بجوار سور مجمع المحاكم بجرجا داخل كرتونة وتخرج منه أسلاك تم انتداب قوات إدارة المفرقعات وتم إخلاء المحكمة من العاملين وفرض طوق أمنى حولها وتم تفكيك الجسم وتبين أنه عبارة عن كرتونة ملفوفة بشكرتون وتخرج منها مجموعة أسلاك ولا توجد بها مواد متفجرة.

تم فحص كل أروقة المحكمة باستخدام الكلاب البوليسية وتمت إعادة العمل داخل المحكمة جار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



>مجمع محاكم جرجا



>قوات الحماية المدنية تقوم بعملية تأمين للمحكمة



>القوات تغلق محيط المحكمة بالأشرطة التحذيرية



> مسئول المفرقعات يطلب من الكلب فحص الجسم الغريب



> ضابط المفرقعات أثناء تواجده بالقرب من الجسم الغريب



> مدير إدارة الحماية المدنية أثناء التعامل مع الجسم



>إغلاق أبواب المحكمة