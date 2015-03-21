أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إخلاء مجمع محاكم جرجا للاشتباه فى جسم غريب

Google+ Print
أخلت قوات الأمن بسوهاج اليوم مجمع محاكم جرجا، للاشتباه فى جسم غريب قبل أن يتمكن خبراء المفرقعات برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من التعامل مع الجسم وتفكيكه منذ قليل.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب، يفيد بالعثور على جسم غريب يخرج منه أسلاك بجوار المحكمة وتم التعامل معه وتفكيكه ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة بداخلها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب العثور على جسم غريب بجوار سور مجمع المحاكم بجرجا داخل كرتونة وتخرج منه أسلاك تم انتداب قوات إدارة المفرقعات وتم إخلاء المحكمة من العاملين وفرض طوق أمنى حولها وتم تفكيك الجسم وتبين أنه عبارة عن كرتونة ملفوفة بشكرتون وتخرج منها مجموعة أسلاك ولا توجد بها مواد متفجرة.

تم فحص كل أروقة المحكمة باستخدام الكلاب البوليسية وتمت إعادة العمل داخل المحكمة جار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مجمع محاكم جرجا- 2015-03- اليوم السابع
>مجمع محاكم جرجا

قوات الحماية المدنية تقوم بعملية تأمين للمحكمة- 2015-03- اليوم السابع
>قوات الحماية المدنية تقوم بعملية تأمين للمحكمة

القوات تغلق محيط المحكمة بالأشرطة التحذيرية- 2015-03- اليوم السابع
>القوات تغلق محيط المحكمة بالأشرطة التحذيرية

مسئول المفرقعات يطلب من الكلب فحص الجسم الغريب- 2015-03- اليوم السابع
> مسئول المفرقعات يطلب من الكلب فحص الجسم الغريب

ضابط المفرقعات أثناء تواجده بالقرب من الجسم الغريب- 2015-03- اليوم السابع
> ضابط المفرقعات أثناء تواجده بالقرب من الجسم الغريب

مدير إدارة الحماية المدنية أثناء التعامل مع الجسم- 2015-03- اليوم السابع
> مدير إدارة الحماية المدنية أثناء التعامل مع الجسم

إغلاق أبواب المحكمة - 2015-03- اليوم السابع
>إغلاق أبواب المحكمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365