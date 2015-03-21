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الجنائية التركية السادسة تحكم بسجن طالبة 4 أشهر بتهمة الهتاف ضد أردوغان

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الجنائية التركية السادسة تحكم بسجن طالبة 4 أشهر بتهمة الهتاف ضد أردوغان الجنائية التركية السادسة تحكم بسجن طالبة 4 أشهر بتهمة الهتاف ضد أردوغان

رجب طيب أردوغان

 

قررت المحكمة الجنائية التركية السادسة في بلدة “جورلو” التابعة لمحافظة “تكيرداغ” غرب تركيا، معاقبة الطالبة “إيلايدا آرغنه”، والتي تناهز 15 عاما، بالسجن لمدة 120 يوما جراء إطلاقها شعارات مناهضة لحكومة العدالة والتنمية وهتافها “أردوغان حرامي”، بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة في 17–25 ديسمبر 2013.

كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط  عن الموقع الإلكتروني لصحيفة “آيدنلك” اليسارية التركية، اليوم الجمعة، أن الطالبة، وهي عضوة باتحاد طلبة الثانوية، قالت في تصريحات للصحافيين، “إنني أفتخر بعقوبة السجن الموجهة لي، وسنواصل نضالنا ضد حكومة العدالة والتنمية، ولن أشعر أبدا بالخوف من السجن”.

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