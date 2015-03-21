الجنايات تتنحى عن نظر محاكمة «وايت نايتس» في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، التنحي عن نظر محاكمة 13 متهمًا من رابطة «وايت نايتس» المتهمين بالشروع فى قتل رئيس نادي الزمالك أثناء خروجه من مقر النادي، وأمرت بإرسال أوراق القضية الى محكمة الإستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام الدين قرنى مرسى، وعضوية المستشارين جلال عبد اللطيف محمد محمود، ومحسن محمد داود، وأمانة سر إبراهيم ومحمود متولي.

لم يحضر المتهمون إلى مقر المحاكمة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، وصدر قرار المحكمة من غرفة المداولة.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين الشروع في قتل رئيس نادى الزمالك، وحيازة أسلحة نارية، وإحداث تلفيات بمقر النادي، و اعترف “بالوظة” – أحد المتهمين – أمام النيابة العامة أنه اشترك مع مجموعة من زملائه من الرابطة للتخطيط للاعتداء على المجنى عليه، مستخدما دراجة نارية وسلاح ناري “خرطوش” وقت الحادث، بغرض تخويفه وليس قتله.

وقال فهد وشهرته “سيطرة”، إنه كان ضمن زملائه الذين شاركوا في محاولة الاعتداء، موضحا أنه لم يحمل أي أسلحة نارية أثناء محاولة الاعتداء، وأنه شارك فقط باصطحابه مع زملائه، وأضاف “سيطرة” أن “كرانشى” هو الذي كان يحمل السلاح وأطلق الخرطوش عليه أثناء خروجه ليلا من النادي.

ترجع أحداث الواقعة، عندما اتفق مجموعة من أعضاء رابطة “الوايت نايتس” على إحدى المقاهى، وقاموا بالتخطيط للاعتداء على رئيس نادى الزمالك أثناء خروجه ليلاً من النادي بعد الترصد لحركاته ومواعيد خروجه، واستقلوا سيارة “ملاكي” ودراجتين نارتين، وقام أحدهم بإطلاق عيارى نارى من سلاح فرد خرطوش.