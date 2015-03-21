“أمن بورسعيد” يكشف غموض واقعة سرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية بحي الشرق



> ألقت مباحث الشرق برئاسة الرائد تامر سليم رئيس مباحث قسم شرطة الشرق القبض علي أحد الشباب قام بسرقة منزل والدة صديقه.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الشرق من المواطنة (أ – أ – م) – مقيمة نطاق حى الشرق بإكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكها الكائن بشارع البازار دائرة القسم.

وانتقل على الفور، ضباط مباحث قسم شرطة الشرق وخبراء المعمل الجنائى وبالفحص تبين سلامة مداخل ومخارج الشقة محل البلاغ وتبين سرقة كمية من المصوغات الذهبية .

بإجراء التحريات حول الواقعة، توصلت تحريات الرائد تامر سليم – رئيس مباحث قسم شرطة الشرق الى ان وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المبلغة ويدعى محمود محمد اشرف – مقيم نطاق حى الشرق .

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرق من ضبط المذكور وبمواجهتة بما اسفرت عنة التحريات اعترف باستغلال صداقته بنجل المجنى عليها وقام بإصطناع نسخة من مفاتيح المنزل و انتظر خروج المجنى عليها لعملها فى الصباح الباكر ودخل في خلسة داخل المسكن مستخدما المفتاح المصطنع وقام بسرقة المصوغات الذهبية ثم توجه عقب ذلك الى احد محلات الذهب بشارع اسوان و ببيع جزء من المسروقات.

وبإرشاد المتهم، تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليها تعرفت عليها، واتهمته بالسرقة، ووجه اللواء فيصل دويدار مدير امن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في الميعاد.