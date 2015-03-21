أمير الشرقية يدشن مهرجاني (كلنا الخفجي) و(الوعد رأس تنورة)

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة بالدمام يوم أمس الأول، مهرجان (كلنا الخفجي) الثالث عن طريق الموقع الالكتروني كما ا طلع سموه على عرض مرئي عن المهرجان وفعالياته قدمه محافظ الخفجي المكلف الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع.

وأكد سموه على ضرورة تنوع الفعاليات؛ لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويستفيد منها جميع الزوار.

وقدم سموه شكره لجميع الجهات المشاركة في المهرجان ورجال الأعمال ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما كرم سموه الجهات المنظمة والداعمة للمهرجان.

وأوضح محافظ الخفجي أن اللجنة وضعت عدة أهداف رئيسية للمهرجان من أهمها التعريف بالخفجي كوجهة سياحية، وتسليط الضوء على مقومات الخفجي السياحية، وتعزيز المواطنة وربط الشباب بموروثهم الشعبي، يذكر أن المهرجان يتضمن فعاليات الموسم التي تستمر لعشرة أيام وتهدف إلى إمتاع المتنزهين والزوار لمحافظة الخفجي خلال الإجازة.

كما أطلق سمو أمير الشرقية بمكتبه يوم أمس، مهرجان رأس تنورة عن طريق الموقع الالكتروني واستمع لشرح عن المهرجان وفعالياته قدمه محافظ رأس تنورة المكلف الأستاذ محمد بن عبدالوهاب بودي.

وحث سموه على التنظيم الجيد والمتابعة المستمرة من جميع الجهات المشاركة في المهرجان حتى يصبح من المهرجانات الهامة التي تسهم في إحياء التراث العريق.

وقدم سموه شكره لجميع الجهات المشاركة في المهرجان ورجال الأعمال ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقدم محافظ رأس تنورة شكره لسموه على رعاية وتدشين المهرجان تحت شعار (الوعد رأس تنورة) والذي يستمر سبعة أيام من أمس الجمعة، حيث تنسجم الفعاليات مع جميع الفئات العمرية ويضم خيمة للأسر المنتجة وخيمة للحرف اليدوية وخيمة تراثية (رحيمة زمان) والعابا هوائية ورياضية ومسابقات وجوائز وأمسيات شعرية ومسرحا مفتوحا للمسابقات وعروض الشخصيات الكرتونية.